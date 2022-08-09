وحش بيجو 508 2023 الجديد السيدان ذات الإطلالة الأفضل والسعر الأنسب

بعد مرور الكثير من السنوات منذ إصدار أول سيارة بيجو 508، والذي كان في الماضي يطلق عليها اسم بيجو 504، وكانت في ذلك الوقت عبارة عن أسطورة في عالم السيارات سيدان، مازالت تجمع السيارة كل من الجمال والمتعة في السير، لأنها مصممة بطابع رياضي وأنيق للغاية، ومنذ إصدارها وتعد الأكثر مبيعاً من انتاج الشركة حتى الآن، لذلك سنتعرف سوياً على أهم مواصفات سيارة بيجو 508 لعام 2023 ذات الإطلالة الأفضل.

أبعاد سيارة بيجو 508 2023

الطول 4750 ملم العرض 2079 ملم. ارتفاع 1403 ملم قاعدة عجلات 2793

مواصفات المحرك

محرك PureTech

4 أسطوانات. سعة المحرك 1.6 لتر قوة دوران 165 أو 217 حصان ناقل حركة أوتوماتيك 6 أو 8 سرعات نظام الدفع أمامي العجلات الوقود بنزين معدل الاستهلاك 14.6 كم/ لتر

التصميم الخارجي والداخلي

يعتمد تصميم سيارة بيجو 2023508 سيدان على العناصر التي تعتبر من أهم المزايا هي العلامة التجارية في سوق السيارات، كما أن التصميم الخارجي لسيارة بيجو 508 2023 مستوحى من شعار أسد بيجو، ويحتوي على مصابيح في الأمام النهارية العمودية على شكل أنياب الأسد، وعند تشغيل المصابيح الأمامية بتقنية LED تعطيك شكل جريئًا وشرسًا، بينما المصابيح الخلفية LED ثلاثية الأبعاد تشكل مخالب الأسد.

وسائل الأمان والسلامة

في حين تتمتع السيارة بالقدر الكافي من وسائل السلامة الأمان، لعل من أبرزها: أنها مزودة بالآتي:

الوسائد الهوائية

كاميرات الرؤية الخلفية

نظام التحكم التكيفي

نظام الفرامل المانعة للانزلاق المكابح الطارئة المستقلة

نظام رصد النقطة العمياء

نظام الحفاظ على مسار الحارة

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إلى أن سعر السيارة سيكون مناسبًا لجميع الفئات، فقد يكون في متوسط 750 ألف جنيه مع إمكانيات خرافية، أي ما يعادل 147 ألف ريال سعودي.

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