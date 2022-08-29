مواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022.. وهذا سعرها

تقدم شركة بيجو الفرنسية العملاقة في مجال تصنيع السيارات، موديلات مختلفة في السوق المصري، منها السيارة الشبابية 508 موديل 2022، والتي توفرها بمجموعة من المعدات الفنية والتقنية، وبأسعار تبدأ من 649،990 جنيه، وتأتي بيجو 508 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 165 حصانًا، وعزم دوران 240 نيوتن / متر ، وسعة 1600 سي سي “تيربو”، بالإضافة إلى بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم / س مع هذه القدرات في 8.7 ثاني

يبلغ متوسط استهلاك السيارة بيجو 508 للوقود لمسافات تصل إلى 100 كم حوالي 5.8 لترًا، بينما تبلغ السرعة القصوى لسيارة بيجو 508 موديل 2022، 200 كم / ساعة، وتتميز بيجو 508 أيضًا بمحرك من فئة GT قادر على إنتاج قوة قدرها 215 حصانًا، وأقصى عزم دوران يبلغ 300 نيوتن / متر، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع تقنية الدفع بالعجلات الأمامية، وبفضل هذه القدرات التقنية، تتسارع بيجو 508 موديل 2022 فئة جي تي، من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كم / ساعة، وتستهلك في المتوسط 9.7 لترًا من الوقود لكل 100 ك

سعر سيارة بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المصر

أما فيما يتعلق بالأسعار الرسمية لسيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري، فقد جاءت كالتالي: