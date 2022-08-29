مواصفات سيارة بيجو 508 موديل 2022.. وهذا سعرها
تقدم شركة بيجو الفرنسية العملاقة في مجال تصنيع السيارات، موديلات مختلفة في السوق المصري، منها السيارة الشبابية 508 موديل 2022، والتي توفرها بمجموعة من المعدات الفنية والتقنية، وبأسعار تبدأ من 649،990 جنيه، وتأتي بيجو 508 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 165 حصانًا، وعزم دوران 240 نيوتن / متر ، وسعة 1600 سي سي “تيربو”، بالإضافة إلى بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم / س مع هذه القدرات في 8.7 ثاني
يبلغ متوسط استهلاك السيارة بيجو 508 للوقود لمسافات تصل إلى 100 كم حوالي 5.8 لترًا، بينما تبلغ السرعة القصوى لسيارة بيجو 508 موديل 2022، 200 كم / ساعة، وتتميز بيجو 508 أيضًا بمحرك من فئة GT قادر على إنتاج قوة قدرها 215 حصانًا، وأقصى عزم دوران يبلغ 300 نيوتن / متر، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات مع تقنية الدفع بالعجلات الأمامية، وبفضل هذه القدرات التقنية، تتسارع بيجو 508 موديل 2022 فئة جي تي، من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.5 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 220 كم / ساعة، وتستهلك في المتوسط 9.7 لترًا من الوقود لكل 100 ك
سعر سيارة بيجو 508 موديل 2022 بالسوق المصر
أما فيما يتعلق بالأسعار الرسمية لسيارة بيجو 508 موديل 2022 في السوق المصري، فقد جاءت كالتالي:
- يبلغ سعر الفئة الأولى أوتوماتيكACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2022، 649990 جني
- سعر الفئة الثانية أوتوماتيك ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2022 يبلغ 713,990 جنيه
- أما عن سعر الفئة الثالثة أوتوماتيك GT LINE بيجو 508 موديل 2022 فقد جاء 769,990 جنيه
- سعر الفئة الرابعة أوتوماتيك GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 يبلغ 775,990 جنيه
- يبلغ سعر الفئة الخامسة أوتوماتيك GT MAX بيجو 508 موديل 2022، 864,990 جنيه
- يصل سعر الفئة السادسة أوتوماتيك GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 ألى 869,990 جنيه.