مواصفات سيارة إنفنيتي كيو إكس 50 2022 بتقنيات رائعة ورفاهية داخلية وقوة خارجية

سيارة إنفنيتي كيو إكس 50 2022 هي المنافس الأول لسيارة BMW x3، حيث تقدم أفضل تصميم ومميزات عديدة تهدف إلى جذب المشترين إلى مجال تنافسي للغاية من سيارات الكروس أوفرsuvالفاخرة المدمجة، بحجم واسع للعائلة، تتكون من ثلاثة صفوف، تأتي بشكل خارجي كلاسيكي، وتحظى بسمعة ممتازة في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة لإحتوائها على التقنيات التي تساعد السائق على الطرق الوعرة، ورفاهية الخامات الداخلية، بجانب أداء المحرك الممتاز في المدن.

أداء محرك سيارة إنفنيتي كيو إكس 50 2022

تعمل سيارة QX50 2022 بشاحن توربيني متغير الضغط رباعي الأسطوانات VC-Turbo، ولكن لا تفي بوعدها حتى الآن بتوفير محرك أفضل لتوفير الوقود، حيث تعتبر Audi Q5 و Mercedes-Benz GLC300 أفضل في توفير الوقود، يأتي محرك انفنيتي بسعة تبدأ من 2.0 سي سي، وتعمل بقوة 268 حصان، كما تعمل السيارة بالدفع الرباعي بتقنيةmacpherson، ولها أكثر من نظام للقيادة ولكن الوضع الرياضي هو الأشهر إلا إذا كنت ترغب في توفير استهلاك الوقود فقم بإختيار الوضع الإقتصادي.

تصميم السيارة من الداخل

تجمع سيارة انفنتي بين الهيكل الجميل والتصميم الداخلي المبتكر والواسع، خامات الفرش من الجلد، ويمكن للعملاء إختيار الألوان ويمكن دمج لونين معاً ويكون الأسود والأحمر أشهرهم، كما تتميز السيارة من الداخل بزخرفة من الخشب رائعة، طارة المقود من نوع sensory، وتأتي الحواف الداخلية مصنوعة من مادة الألومنيوم اللامعة، يعمل الكرسي الخلفي أتوماتيكياً بطريقة الإنزلاق، يتحرك ما يعادل 6 بوصات لشعور الجالسين براحة أكبر، كما تتضمن على حقيبة تخزين خلفي كبيرة بما يعادل 26.9 قدم.

وسائل الرفاهية في سيارة إنفنيتي كيو إكس 50 2022

تتميز سيارة QX50 2022 بإحتوائها على شاشتين الأولى بحجم 8 إنش مساحتها كبيرة وتوجد في التابلوه، والثانية فرعية بحجم 7 انش وتوجد خلف عجلة القيادة، وظيفتها تعطي أوامر ومعلومات حول السيارة، وتحتوي السيارة على الكثير من الميزات الآخرى مثل شحن الهاتف المحمول بدون أسلاك، كما تتميز بالاتصال عبر بلوتوث أو التقاط شبكات الواي فاي، ولديها بعض المخارج الخاصة منusb، علاوة على ذلك منفذين واحد من خاصية A أما الثاني c، وهذا من أجل شحن الأجهزة الذكية.

أما بالنسبة للصوت داخل السيارة فهو مكون من 16 طبقة أستريو BOSE، ولديها صفة مميزة وهي تثبيت السرعة، حيث يمكنك الحفاظ على النمط الذي قمت بإختياره حتى وإن قمت بالضغط على دواسة البنزيل فسرعتك لن تتغير.

سعر سيارة إنفنيتي كيو إكس 50 2022

يبدأ السعر العالمي لإنفتيتي من 38 ألف دولار، و 47 ألف دولار للنسخة LUXE وجاء السعر في المملكة العربية السعودية للنسخ الأولى 144 ألف ريال، و 175 ألف ريال، أما الفئة ESSENTIAL يبلغ سعرها 195 ألف ريال، والنسخة SENSORY يبلغ قيمتها 214 ألف ريال.