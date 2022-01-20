أستون مارتن تكشف عن DBX 2022 أقوى وأفخم سيارة دفع رباعي في العالم

كشفت شركة “أستون مارتن” الرائدة في صناعة السيارات الأفخم في العالم عن المركبة الجديدة DBX SUV المتوقع لها أن تُصبح أقوى مركبة فاخرة على مستوى العالم، وقبل أيام من الكشف الرسمي كليًا عن مواصفات تلك السيارة وموعد طرحها بالأسواق، تم إطلاق مقطع فيديو قصير يحمل عنوان “التغيير قادم”، والذي تضمن بعض التسريبات الأولية لشكل وتصميم السيارة وبعض التقنيات والمواصفات التي تحملها، ما يشير إلى أن الشركة ستقدم مفاجأة لمحبيها في كل مكان.

أستون مارتن DBX 2022

أما عن أبرز المواصفات المتوقع أن تأتي بها سيارة أستون مارتن الجديد:

تملك محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر.

المحرك من نوع مرسيدس AMG ينتج 542 حصان.

ينتج عزم دوران يبلغ 516 رطل قدم أي ما يُعادل 700 نيوتن متر.

يتوفر معها شاحن توربيني خفيف هجين 3 لترات.

مزودة بمجموعة هيكل وأنابيب عادم رباعية التصميم.

نظام الفرامل المانعة للإنغلاق.

مواصفات أخرى

ومن المتوقع أن تكون سيارة DBX 2022 أقوى سيارة دفع رباعي فاخرة في العالم، مزودة بجميع وسائل الأمان والسلامة والرفاهيات والكماليات والراحة التي يبحث عنها العملاء، فشمل على شبكة أمامية أكبر وفتحة تهوية بتصميم جديد، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم تلك المركبة أداءً غير مسبوق وقوة وسرعة فائقة، بالإضافة إلى جميع تقنيات الاتصالات الحديثة وكشافات ليد رائعة، وهو ما سيتم الكشف عنه بالتفاصيل في 1 فبراير المقبل.

سعر أستون مارتن DBX 2022

من المتوقع أن تتوفر السيارة بسعر 1,213,135 ريال في الأسواق السعودية خلال الفترة المقبلة.

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