مواصفات رنج روفر سبورت 2023 وسعرها في السعودية
سيارة رنج روفر سبورت 2023 بشكلها الجديد تجتاح سوق السيارات السعودي، حيث تتميز بالتغيرات على الشكل الخارجي وإضافة التطورات في التكنولوجيا وتأتي السيارة بمحركين الأول به 6 أسطوانات والثاني به 8 أسطوانات وعبر التقرير المفصل لديكم نوضح مواصفات سيارة رنج روفر سبورت موديل 2023 وأسعارها التي بـ 486 ريال سعودي وتصل لـ 757 ريال سعودي.
مواصفات المحرك الأول لسيارة رنج روفر سبورت 2023
- المحرك سعته: 3 لتر.
- الأسطوانات: عددها 6 أسطوانات.
- قوة المحرك: 355 حصان.
- عزم المحرك: 500 نيوتن
- السيارة دفع رباعي.
- ناقل حركة أتوماتيكي.
- تستهلك وقود 7.4 لتر/كم.
- تصل سرعتها لـ 225 كم/ساعة.
مواصفات المحرك الثاني للسيارة رنج روفر سبورت 2023
- المحرك سعته: 4 لتر.
- الأسطوانات: عددها 8 أسطوانات.
- قوة المحرك: 523 حصان.
- عزم المحرك: 750 نيوتن
- السيارة دفع رباعي.
- ناقل حركة أتوماتيكي.
- تستهلك وقود 11.2 لتر/كم.
- تصل سرعتها لـ 250 كم/ساعة.
ما هي مميزات رنج روفر سبورت 2023؟
- نظام توليد القوة.
- القدرة الجبارة في الطرق الوعرة خصوصًا في المناطق الجبلية.
- الكابينة مريحة وتصميمها فاخر.
- السرعة والتحكم ممتاز.
ما هي عيوب رنج روفر سبورت 2023؟
- السعر مبالغ به نظرًا للمنافسين.
- ليست بها نماذج كهربائية حتى العام القادم.
- سعة الحمولة ليست بالقدر الكافي.
- صف المقاعد الخلفي الثالث ضيق بعض الشيء.
مواصفات رنج روفر سبورت 2023؟
- شاشة كبيرة الحجم 13.7 بوصة للترفيه.
- شاشة رقمية وأزرار التشغيل بدون مفتاح.
- راديو، 29 مكبر صوت، نظام الأندرويد والآيفون.
فرامل مانعة للانزلاق.
- نظام الحساسات لركن السيارة في الجزء الأمامي والخلفي.
- وسائد هوائية مع نظام تثبيت السرعة.
- تتمتع السيارة بنظام أثناء نزول المنحدرات ونظام الكبح التلقائي.
- كاميرا خلفية 360 درجة، نظام لصعود المرتفعات أيضًا.
- تأتي السيارة بطول 4946 وعرض 2043 مم.
- ارتفاع 1905 مم، ومساحة الصندوق الخلفي 450 لتر.
سعر رنج روفر سبورت 2023
- سعر رنج روفر سبورت موديل S ومحركها 360 حصان بسعر 482,980 ريال سعودي.
- أما سعر SE ومحركها 360 حصان بسعر 529,440 ريال سعودي.
- سعر موديل SE ومحركها 400 حصان بسعر 547,995 ريال سعودي.
- سعر موديل SE ومحركها 440 حصان بسعر 557,960 ريال سعودي.
- سعر موديل SE ومحركها 360 حصان بسعر 543,815 ريال سعودي.
- سعر موديل ديناميك SE بمحرك 400 حصان بسعر 562,330 ريال سعودي.
- سعر موديل ديناميك SE بمحرك 440 حصان بسعر 571,760 ريال سعودي.
- سعر موديل ديناميك HSE بمحرك 440 حصان بسعر 604,305 ريال سعودي.
- سعر موديل ديناميك HSE بمحرك 510 حصان بسعر 655,365 ريال سعودي.
- سعر موديل اوتوبيوقرافي بمحرك 400 حصان بسعر 649,040 ريال سعودي.
- سعر موديل اوتوبيوقرافي بمحرك 510 حصان بسعر 699,260 ريال سعودي.
- سعر موديل فرست إديشن بمحرك 400 حصان بسعر 666,290 ريال سعودي.
- سعر موديل فرست إديشن بمحرك 530 حصان بسعر 757,370 ريال سعودي.