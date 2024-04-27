مواصفات جينيسيس G80 2024 المدعمة بأفضل تجهيزات الأمان

مواصفات جينيسيس G80 2024 التي تصنف على أنها من السيارات الأكثر أماناً، وفقاً لتقييم منظمة IIHS، التي تعطي تقييمات سنوية لمختلف السيارات من حيث السلامة والأمان، حيث استطاعت تلك السيارة السيدان الفاخرة اجتياز جميع اختبارات التصادم بكفاءة، إلى جانب ذلك فهي تجمع بين المظهر الرياضي الفاخر والأداء السلس في القيادة، مع توفير عدد من تجهيزات تكنولوجيا المعلومات التي تجدها في كل ركن في المقصورة الرئيسية، مما يجعلها من أفضل السيارات العائلية المناسبة للاستخدام اليومي والرحلات.

مواصفات جينيسيس G80 2024 الخارجية

يعزز المظهر الخارجي بسيارة جينيسيس G80 2024 الطابع الرياضي الفاخر الذي جاءت به، حيث نجد شبك أمامي بشكل جرئ يتوسطه شعار العلامة الكورية، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، إلى جانب مصابيح الانعطاف.

كما تتميز بوجود زجاج عازل للصوت وعاكس للشمس، مع مرايا جانبية تدعم التعتيم التلقائي ومساحات زجاجية للمطر.

مواصفات أداء جينيسيس G80 2024

أبعاد السيارة الطول 4.995 مم، العرض 1.925 مم، الارتفاع 1.465 مم طول قاعدة العجلات 3.010 مم المحرك محرك بنزين توين تربو 6 اسطوانات V6.

سعة 3.6 لتر

قوة 380 حصان

عزم دوران 520 نيوتن متر

السرعة القصوى 250 كم/ ساعة سعر السيارة 270.500 ريال سعودي

مواصفات جينيسيس G80 2024 الداخلية

تتمتع جينيسيس G80 2024 بعدد من التجهيزات الداخلية نذكر منها، وجود شاشة لمسية مقاس 14.5 بوصة متصلة بالهاتف، ونظام صوتي فاخر مكون من 6 سماعات، إلى جانب وجود إضاءة محيطية أسفل المقعد الأمامي، كما تأتي المقاعد مكسورة من جلد نابا الفاخر، فضلاً عن دعمها الدخول الذكي مع ريموت مساعد للاصطفاف، كما توجد فرامل الكترونية للركن.

مزايا الأمان في السيارة