مواصفات جيتور داشينج و فورثنج تي 5 إيفو

سنستعرض في هذا المقال مقارنة بين سيارتين متميزتين، جيتور داشينج وفورثنج تي 5 إيفو لعام 2023، مع التركيز على تفاصيلهما التقنية والتصميمية.

جيتور داشينج موديل 2023

جيتور داشينج، السيارة الـSUV المتوسطة الحجم، تمثل قمة الابتكار والتصميم، متوفرة بخيارات محرك بنزين 1.5 و1.6 لتر، وأيضًا بإصدارات هجينة PHEV، تتميز بتصميمها العصري وتكنولوجيا متقدمة، مع شاشة وسائط كبيرة 15.6 بوصة وشاشة عدادات LCD بحجم 8 بوصة، تقدم جيتور داشينج تجربة قيادة فريدة بفضل مستوياتها الراقية من الخامات الداخلية وأنظمة السلامة المتطورة.

فورثنج تي 5 إيفو موديل 2023

فورثنج T5 EVO، السيارة الـCUV الرياضية المدمجة من Dongfeng Liuzhou Motor، تجسد الأداء المتميز والتصميم الأنيق، تم إطلاقها كنسخة رياضية من Forthing T5، وتبرز بشعارها الجديد على شكل درع برسم أسد، تتوفر بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 192 حصان، تتمتع بلمسات تصميم رياضي تلبي احتياجات الجيل الشاب، مع مقصورة مطورة بتجهيزات تكنولوجية وأنظمة سلامة مميزة.

المحركات والأداء

يتمتع كلا الطرازين بمحركات قوية وفعالة، فورثنج T5 EVO تأتي بمحرك بنزين تيربو 1.5 لتر، بقوة 192 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر، مع ناقل حركة DCT بـ7 سرعات، في حين أن جيتور داشينج لكجيري 2023 يأتي بمحرك 1.6 لتر بقوة 194 حصان وعزم دوران 290 نيوتن متر، ونفس نوع ناقل الحركة، كلاهما يوفر أداءً متميزًا وكفاءة في استهلاك الوقود، مع نظام دفع أمامي FWD.

فيما يلي جدول مواصفات سيارتين جيتور داشينج و فورثنج تي 5 إيفو: