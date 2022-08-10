تويوتا تتحدى بسيارة “ياريس ATIV 2023” الجديدة كليًا بإمكانيات مذهلة

كشفت شركة تويوتا الشهيرة عن سيارتها الجديدة المختلفة كليًا “ياريس ATIV” سيدان موديل 2023 الجيل الجديد، بإمكانيات رائعة تناسب الكثير من الفئات، مزودة بتقنيات حديثة وعصرية وتصميم جذاب وفخم، وجميع الكماليات والرفاهيات ووسائل الأمان والسلامة الأساسية، مع أبعاد وهيكل السيارة: الطول 4,425 مم، العرض 1,740 مم، الارتفاع 1,475 مم، طول قاعدة العجلات 2,620 مم.

إمكانيات تويوتا ياريس أتيف 2023

تتوفر بخيار محرك من 4 إسطوانات بسعة 1.2 لتر تنفس طبيعي.

بقدرة 94 حصان و 110 نيوتن.متر من عزم الدوران.

يرتبط هذا المحرك بناقل حركة CVT.

نسخة هجينة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي.

التصميم الداخلي والخارجي

التصميم الداخلي التصميم الخارجي تدعم خاصية التحكم الأوتوماتيكي في المناخ.

مزودة بنظام معلومات ترفيهي بشاشة وسطية مقاس 8 أو 9 بوصة.

شاشة عدادات مقاس 7 بوصة.

وحدة تحكم رقمية.

التشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

التحكم في النقلات عبر بدالات خلف المقود.

مزودة بمسند ذراع السائق.

صندوق قفازات مبرد.

التعتيم التلقائي للمرآة الخلفية. غطاء محرك أمامي حاد.

مصابيح أمامية أنيقة.

إكصدام أمامي ذو طابع رياضي.

جنوط معدنية كبيرة ذات قطع مزدوج.

مصابيح الخلفية كبيرة الحجم متصلة بشريط بارز غير مضئ في المنتصف.

إكصدام خلفي على حواف سوداء لامعة لتقليل الحجم المرئي.

وسائل السلامة والأمان.

مزودة بوسائد هوائية متعددة. ميزات الأمان المتقدمة الأخرى. التحكم في الجر TC. التحكم الإلكتروني في الثبات ESP. التجهيزات الميكانيكية في ياريس ATIV

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