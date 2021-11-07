مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2022 عملاق الأناقة والقوة على الطريق

شركة تويوتا من أهم شركات صناعة السيارات في العالم سواء العائلية أو الرياضية أو الشاحنات، رحلة طويلة من الكفاح والنجاح، منذ عام 1937م مقرها الرئيسي باليابان، وبسبب قوة ومتانة السيارات التى تنتجها كانت هي الداعم الرئيسي لإنتاج سيارة الجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، ظلت تتطور وتقدم طرازات متنوعة من السيارات بجميع الأحجام والأنواع، حتى اكتسبت ثقة شريحة عريضة من العملاء حول العالم، لما تقدمه من مزايا مبهرة، ومن أفضل النماذج التي قدمتها تويوتا عبر تاريخها العريض السيارة الرياضية تويوتا برادو وبمناسبة الاحتفال بمرور 70 عام على أول ظهور لها، أطلقت موديل جديد فدعونا نتعرف على مواصفات تويوتا لاندكروز برادو 2022 بالتفصيل.

تويوتا لاندكروز برادو 2022

الجيل الجديد من لاندكروز سيارة الدفع الرباعي الأفضل على الإطلاق من تويوتا، سوف يكون مختلف تماما عن الجيل القديم، بتصميم أكثر جرأة وأداء أكثر قوة، النموذج الجديد عند النظر إليه للوهلة الأولى يذكرك ب ليكزس Gx، سيارة Toyota land cruiser pardo 2022 معنى الرفاهية والفخامة يغطي اللون الأسود الكثير من التفاصيل ليمنحها المزيد من الجاذبية قوائم الشبك وحواف المصابيح وقضبان السقف وكذلك الفتحة الموجودة بالخلف، حتى الجنوط طلائها أسود اللون.

مواصفات تويوتا لاند كروز برادو 2022 الداخلية

عند الدخول إلى مقصورة برادو 2022 سوف تشعر بالانبهار، والراحة المقاعد مغطاة بالجلد من أفخم الأنواع لونها بني فاتح مع بعض القطع التى يغطيها اللون الذهبي على جانبي الركاب، زخرفة الباب من الجلد أيضا، عدد المقاعد يصل إلى 7، مقاعد الصف الثالث يتحكم بها كهربائياً فهي قابلة للطي، وبذلك يكون هناك مساحة إضافية في الخلف.

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تدعم السيارة وجود نظام ترفيه رائع مع شاشة عرض 9 بوصة، والأهم من ذلك أنظمة الأمان حزمة Toyota safety sense لقيادة آمنه على أصعب الطرقات، تدعم وجود رادار تثبيت السرعة الذي يساعد السائق في الحفاظ على مستوي سرعة آمن بينه وبين السيارة التى توجد أمامه، والأكثر من ذلك أن النظام يغير السرعة حسب الحاجه من تلقاء نفسه تارك السائق يركز في طريقه.

تدعم وجود نظام صعود المنحدرات الذي يساعد قائد السيارة عند صعود التلال والمنحدرات لمنع السيارة من الانزلاق والرجوع للخلف، والتحكم بها بكل سلاسة.

محرك لاند كروز برادو 2022

تأتي سيارة الدفع الرباعي الجديدة من تويوتا في الذكرى السبعون بنوعين من المحركات كل منهما يتمتع بقوة خاصة ويمنح land cruiser pardo 2022 أداء مبهر المحرك الأول ديزل تصل قوته إلى 201 حصان السعة التخزينية 2،8 لتر، المحرك الثاني بنزين بقوة 161 حصان والعزم 246 نيوتن متر.