مواصفات تويوتا سيكويا 2023 Toyota Sequoia تسلك طريق جديد لتتفوق على منافسيها

دائما ما يبحث محبين السيارات عن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارات الجديدة لمقارنتها مع متطلباتهم الشخصية والعملية، كمواصفات الأمن والسلامة، وشكلها الداخلي والخارجي، والاستخدامات الشخصية، وأسعارها بالإضافة إلى وسائل التحكم والرفاهية وغيرها، اليوم تعود تويوتا سيكويا 2023 من جديد خلال صور نشرتها الشركة ، عبر صفحتها الشخصية علي “تويتر”، لتعلن بشكل رسمي عن مواصفات ومميزات هذه المركب لمحبينها.

مواصفات تويوتا سيكويا 2023 الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا هيكل انسيابي من الخارج، كونها اتخذت أسلوب تصميم جديد يختلف عن الموديل السابق، فقد تم استبدال التصميم بخطوط حادة وأسطح منحوتة، ذات مصابيح أمامية على شكل حرف T، ومصابيح خلفية رفيعة ،وشبك أمامي مشابه لتويوتا تندرا، ورفارف بارزة ومنحوتة، لأول مرة في سيكويا، يمكن أن توفر مرايا السحب القابلة للطي، والممتدة والسحب الكهربائية المتوفرة في المصنع مزيدًا من راحة البال عند سحب مقطورة.

تمتلك تويوتا سيكويا 2023 من الداخل تصميم مستوحى من تندرا، وهو وجود صف ثالث من المقاعد يمكن تحريكه قليلاً بمقدار 152 ملم لتوسيع المساحة في الصندوق الخلفي، إذ لا يمكن طي المقاعد الخلفية، لكن الشركة وفرت نظام الرفوف الذي يمكن تعديله إلى 3 ارتفاعات مختلفة، كما يمكنك الإطلاع على مواصفات أخري مثل وحش العام الجديد 2022 KIA SORENTO.

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تمتلك سيارة تويوتا سكويا 2023 الجديدة على مجموعة نقل حركة i-Force Max مكونة من محركين كهربائي، يقع في مبيت جرس المحرك التوربيني المزدوج وناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ10 سرعات ،وتعتمد نظام الدفع الرباعي بدوام جزئي على علبة نقل، يتم التحكم فيها عبر رافعة على الكونسول الوسطي للاختيار بين الدفع الثنائي أو الدفع الرباعي العالي أو الدفع الرباعي المنخفض، ويتمتع الطراز بمعدل استهلاك للوقود بمقدار جالون لكل 13 ميل يقطعهم على الطريق داخل المدن، وجالون لكل 17 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون لكل 15 ميل يقطعهم ما بين الطريقين.

فيديو تويوتا سيكويا 2023 الجيل الجديد

سعر تويوتا سيكويا

من المتوقع أن تصل تويوتا سيكويا 2023 إلى الأسواق الأمريكية في صيف هذا العام،لذلك حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن سعر المركب الرياضية، والجدير ذكره أن تويوتا “سيكويا” الجديدة طرحت بخمسة فئات تتوافر منه بقدرات مختلفة، وتشمل فئة SR5، ثم فئة Limited، ثم فئة Platinum، ثم فئة TRD Pro ثم فئة Capstone.