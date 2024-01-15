مواصفات السيارة الخارقة شاومي SU7 

عقدت شركة شاومي مؤتمرًا مهيبًا أعلنت فيه عن سيارتها الكهربائية الجديدة شاومي SU7، التي سوف يكون لها شأن كبير بين السيارات الكهربائية القادمة؛ وذلك لأنها مزودة بالعديد من التقنيات التكنولوجية الجديدة والمتطورة، وخلال هذا المؤتمر أعلن الرئيس التنفيذي للشركة “Lei Jun”، عن أهم الإنجازات التي حققتها شركة Xiaomi في عام 2023، ومن خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التفاصيل والمعلومات حول هذه السيارة الجديدة.

المواصفات التقنية للمحرك

تم إنتاج نسختين من سيارة شاومي SU7 بتجهيزات مختلفة للمحرك، وفيما يلي سوف نعرض المواصفات التقنية لكل منهما:-

المواصفات النسخة الأولى النسخة الثانية نوع وعدد المحركات محرك مزدوج القوة. محركين وبطارية ليثيوم ثلاثية من كاتل. القوة الحصانية تصل إلى 673 حصانًا. ينتج عن المحرك قوة تُعادل طاقة 299 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 838 نيوتن لكل متر. مدى يصل إلى 800 كيلو متر. السرعة القصوى تصل إلى 265 كم في الساعة. تصل إلى 265 كم في الساعة. معدل التسارع من السكون حتى الوصول إلى 100 كم / ساعة خلال 2.78 ثانية. من السكون حتى الوصول إلى 100 كم / ساعة خلال 5.28 ثانية.

أهم التقنيات الجديدة في سيارة شاومي SU7

حصلت جميع نسخ سيارة شاومي SU7 الجديدة على تجهيزات وتقنيات متطورة، ستنافس بها شركة شاومي أشهر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية مثل شانجان، وفيما يلي سوف نوضح أهم وأبرز هذه التقنيات:-