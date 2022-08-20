من الآااخر وبمواصفات خيالية.. مميزات وسعر سيارة هيونداي النترا Hd 2023

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي مجموعة GB غبور اوتو في مصر عن أسعار احدث موديلات سيارات هيونداي النترا HD موديل 2023 التي سيتم طرحها بأربعة فئات داخل الأسواق المصرية، وتنتمي الطراز الجديد من النترا HD من سيارات السودان ويأتي الموديل الجديد من الساعة بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة تبلغ 1600 سي سي ينتج عنها قوة تبلغ 121 حصان، وبعزم دوران أقصاه 156 نيوتن، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الاسطوانات.

المواصفات الخارجية الداخلية لسيارة إلنترا 2023

تأتي السيارة بطول يبلغ 4505 مم، وبعرض يبلغ 1531 مم، وترتفع للسيارة يبلغ 1490 مم وسعة للشنطة الخلفية 402 لتر.

تأتي الفئة الأولى من سيارة هيونداي النترا Hd ببعض المواصفات مثل مصابيح الضباب الأمامية.

جنوط مقاس 15 بوصة.

وتحتوي في الخلف على مرايات جانبية تعمل كهربائيًا.

والفئة الثانية من السيارة تأتي بنفس المواصفات بجانب بعض الكماليات مثل فتحة سقف تعمل كهربائيًا، ونظام الحماية من السرقة.

فيما تأتي الفئة الثالثة منها بنفس التجهيزات في ألف السابقتين بجانب بعض الكماليات الأخرى مثل توزيع اليكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للسائق ووسائل هوائية للمصعد الأمامي ونظام فرملة Aba.

وأما الفئة الرابعة تأتي بنفس المواصفات والتجهيزات الخاصة بالتجهيزات السابقة بالإضافة إلى مصابيح ضباب أمامية وجنوب رياضية مقاس 16 بوصة.

أسعار طرازات سيارة هيونداي النترا 2023

سيتم طرح السيارة الجديدة من سيارة هيونداي النترا موديل HD 2023 في الأسواق المصرية خلال شهر أغسطس الجاري بالأسعار الآتية: