مميزات وعيوب نيسان سنترا 2024

طرحت شركة نيسان الطراز الجديد من نيسان سنترا 2024، والذي يصنف ضمن فئة السيارات السيدان العائلية، وتأتي السيارة بنفس تصميم العام الماضي وبدون إجراء أي تعديلات على تصميم الهيكل الخارجي والمقصورة الداخلية للسيارة، وتقدم السيارة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات وبسعر 999 ألف جنية مصري.

أبعاد السيارة

تأتي نيسان سنترا بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم، وارتفاع السيارة عن الأرض 15 سم، وسعة التخزين في الحقيبة الخلفية 510 لتر، وسعة خزان الوقود 52 لتر.

مواصفات نيسان سنترا 2024

المحرك محرك تنفس طبيعي بسعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم دوران 164 نيوتن متر. ناقل الحركة اتوماتيك CVT. عوامل الأمان وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي – نظام ABS – نظام توزيع الفرامل الإلكتروني EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة -حساسات أمامية وخلفية. التجهيزات الخارجية أضواء أمامية وخلفية هالوجين – مصابيح ضباب أمامية وخلفية – جنوط رياضية بقياس 15 بوصة – مرايا جانبية ضم كهربائي – جناح رياضي خلفي. التجهيزات الداخلية مكيف هواء يدوي – فرش من الجلد – شاشة وسطية بقياس 7 بوصة تدعم التوصيل في الهواتف – طارة قيادة من الجلد بها تحكم في الصوت والوسائط – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – زر لتشغيل المحرك.

مميزات السيارة

السيارة موفرة للوقود ويبلغ متوسط استهلاك السيارة 6,2 لتر لكل 100 كم.

ثبات السيارة على السرعات العالية والمنحنيات.

ارتفاع السيارة عن الأرض يتناسب مع أغلب أنواع الطرقات.

مساحة الركوب الداخلية للسيارة تتناسب مع العائلات.

وضعية قيادة مريحة للسائق.

اعتمادية السيارة ضد الأعطال.

توافر قطع غيار السيارة في الأسواق بأسعار اقتصادية.

عيوب نيسان سنترا 2024