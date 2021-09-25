مميزات وعيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022

بواسطة مي صالح

تتنوع السيارات الاقتصادية في مصر وتختلف فيما بينها في المميزات والعيوب، وطرحت شركات السيارات الكبرى في الأسواق موديل 2022 من أيقوناتها المختلفة من السيارات، ولهذا فقد ازداد البحث المضني بين قائدي السيارات من الباحثين عن السيارات الاقتصادية سواء كانت سيارة عائلية أو سيارة بهدف العمل، أو سيارة رياضية، وغيرها، واول ما يبدأ الباحث في البحث عنه هو مميزات وعيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022.

مميزات وعيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022

السيارات الاقتصادية في مصر 2022

قبل أن نتعرف على أشهر السيارات الاقتصادية في مصر 2022 يجب أن نلقي الضوء على المعنى والهدف الحقيقي من السيارات الاقتصادية، وهو كالتالي:

  • أن تكون السيارة سعرها اقتصادي بفئاتها المختلفة ومنخفض بالمقارنة بالسيارات الأخرى.
  • يجب أن تكون السيارة اقتصادية في استهلاكها للبنزين.
  • إلى جانب توفر قطع غيارها في الأسواق، على أن تكون بأسعار في متناول الجميع.

ومن أشهر السيارات الاقتصادية في مصر التي يقبل على شرائها الكثيرون:

  1. نيسان صني.
  2. رينو لوجان.
  3. شيفروليه اوبترا.
  4. هيونداي اكسنت RB
  5. هيونداي النترا HD.
  6. شيري أريزو 5.
  7. ام جي 5.
  8. بي واي دي F3.
  9. لادا جرانتا.
  10. رينو سانديرو.
  11. سوزوكي اسبريسو.
  12. سوزوكي التو.
  13. سوزوكي سويفت.
  14. فيات تيبو.
  15. بي واي دي L3.
  16. بروتون ساجا.
  17. شانجان السفن.
  18. شانجان ايدو.

مميزات وعيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022 1 25/9/2021 - 2:43 ص

مميزات السيارات الاقتصادية في مصر

السيارات الاقتصادية في مصر بالرغم من اختلافها إلا أن الشركات تتنافس فيما بينها في المميزات التي تطرحها في السيارات الاقتصادية بفئاتها المختلفة، ومن أبرز المميزات التي يجب أن تحرص على توفرها بالسيارة التي يقع اختيارك عليها هي كالتالي:

  • توفر أنظمة أمان ABS و EBD
  • وجوب توفر وسائد أمان لحماية ركاب السيارة على أن تكون عدد 2 أير باج على الأقل للسائق والراكب الأمامي.
  • تكون السيارة متسعة ومريحة.
  • أن تكون سعة الشنطة الخلفية مناسبة وليست ضيقة.

عيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022

السيارات الاقتصادية

العيوب
نيسان صني 2022
  1. الصاج الخفيف.
  2. صوت المحرك المرتفع.
  3. العزل الصوتي غير جيد.
  4. الخامات من البلاستيك.
  5. عدم ثبات السيارة بعد سرعة 120.
رينو لوجان 2022
  1. عزل الصوت الغير جيد.
  2. مساحة الشنطة الضيقة.
  3. صوت المحرك مرتفع.
  4. الثبات غير جيد في الطرق السريعة.
  5. ارتفاع أسعار قطع الغيار.
شيفروليه أوبترا 2022
  1. المحرك غير مناسب المقارنة مع وزن السيارة.
  2. الضعف في الثبات عند السرعات العالية.
  3. الخامات مصنوعة من البلاستيك.
  4. العزل الصوتي بالمقصورة ضعيف.
هيونداي اكسنت RB
  1. انخفاض السيارة تجاه الأرض مما يجعلها تحتك بالمطبات.
  2. صغر مساحة الشنطة الخلفية.
  3. عدم ثبات السيارة مع السرعات العالية.
هيونداي النترا HD
  1. الخامات ليست بالجودة العالية.
  2. ضعف الأداء بالمقارنة بالسيارات الأخرى.
  3. ضعف الكماليات.
  4. عزل الصوت غير جيد.
  5. فقيرة في أنظمة الأمان في أول ثلاثة فئات منها.
شيري أريزو 5
  • عدم الثبات مع السرعات العالية.
  • مستهلكة للبنزين.
  • صوت المحرك مرتفع.
  • نظام التوجيه في السيارة ليس بالجودة المطلوبة.
ام جي 5
  • ظهور مشكلة الخطوط في الشاشة الوسطية.
  • عدم توفر فتحة تكييف للمقاعد الخلفية.
  • عدم الثبات مع السرعات العالية.
  • تأخير استجابة السيارة مع دواسة البنزين.
بي واي دي F3
  • السيارة بناقل حركة يدوي فقط، ولا يتوفر إصدار أتوماتيكي منها.
  • عدم ثبات السيارة مع السرعات المرتفعة.
  • العزل الصوتي والهوائي غير جيد.
لادا جرانتا
  • استهلاك الوقود متوسط.
  • الشنطة الخلفية ضيقة.
  • العفشة غير مريحة.
  • افتقار لبعض أنظمة الأمان.
رينو سانديرو
  • الأداء المتوسط.
  • عزل الصوت غير جيد مع السرعات العالية.
  • الخامات الرديئة.

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مي صالح

كاتبة مقالات بحثية وإخبارية، أعمل في مجال الكتابة منذ عام 2011 حتى الآن، مهندسة ميكانيكا وأحب القراءة والرسم وبرامج الكمبيوتر.

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