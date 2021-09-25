تتنوع السيارات الاقتصادية في مصر وتختلف فيما بينها في المميزات والعيوب، وطرحت شركات السيارات الكبرى في الأسواق موديل 2022 من أيقوناتها المختلفة من السيارات، ولهذا فقد ازداد البحث المضني بين قائدي السيارات من الباحثين عن السيارات الاقتصادية سواء كانت سيارة عائلية أو سيارة بهدف العمل، أو سيارة رياضية، وغيرها، واول ما يبدأ الباحث في البحث عنه هو مميزات وعيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022.

السيارات الاقتصادية في مصر 2022

قبل أن نتعرف على أشهر السيارات الاقتصادية في مصر 2022 يجب أن نلقي الضوء على المعنى والهدف الحقيقي من السيارات الاقتصادية، وهو كالتالي:

أن تكون السيارة سعرها اقتصادي بفئاتها المختلفة ومنخفض بالمقارنة بالسيارات الأخرى.

يجب أن تكون السيارة اقتصادية في استهلاكها للبنزين.

إلى جانب توفر قطع غيارها في الأسواق، على أن تكون بأسعار في متناول الجميع.

ومن أشهر السيارات الاقتصادية في مصر التي يقبل على شرائها الكثيرون:

نيسان صني. رينو لوجان. شيفروليه اوبترا. هيونداي اكسنت RB هيونداي النترا HD. شيري أريزو 5. ام جي 5. بي واي دي F3. لادا جرانتا. رينو سانديرو. سوزوكي اسبريسو. سوزوكي التو. سوزوكي سويفت. فيات تيبو. بي واي دي L3. بروتون ساجا. شانجان السفن. شانجان ايدو.

مميزات السيارات الاقتصادية في مصر

السيارات الاقتصادية في مصر بالرغم من اختلافها إلا أن الشركات تتنافس فيما بينها في المميزات التي تطرحها في السيارات الاقتصادية بفئاتها المختلفة، ومن أبرز المميزات التي يجب أن تحرص على توفرها بالسيارة التي يقع اختيارك عليها هي كالتالي:

توفر أنظمة أمان ABS و EBD

وجوب توفر وسائد أمان لحماية ركاب السيارة على أن تكون عدد 2 أير باج على الأقل للسائق والراكب الأمامي.

تكون السيارة متسعة ومريحة.

أن تكون سعة الشنطة الخلفية مناسبة وليست ضيقة.

عيوب السيارات الاقتصادية في مصر 2022