مميزات سيارة Audi RS7 Sportback 2022 والأسعار المتوقعة وموعد نزول السيارة في الأسواق

أطلقت Audi- الشركة الألمانية لإنتاج السيارات الفارهة- الجيل الثاني من الطراز الرياضي، وهي فريدة من نوعها أكثر من أي وقت مضى، حيث ستقدم شركة Audi Sport GmbH لأول مرة Audi RS7 Sportback كسيارة ذات جسم عريض تتسع لخمسة مقاعد كما تعرض كفاءة وأداء عالي والذي يوفر نظام تقني متطور يجمع تقنيتين مختلفتين وذلك لجعل حركة السيارة أكثر مرونة، ويتميز الجيل الحالي من Audi بالمظهر الأنيق حيث تعد من أفضل السيارات الفاخرة ذات الأداء الشامل التي يمكنك شراؤها اليوم، ولأن تلك الشركة هدفها الأساسي هو إصدار أكثر السيارات الفارهة والأنيقة فقد قامت بتحديث شعارها ليصبح ” الصدق في الهندسة” وهذا يبدو منطقي بالفعل.

Audi RS7 Sportback 2022

مميزات سيارات Audi RS7 Sportback 2022

تأتي سيارة Audi RS7 الجديدة لعام 2022 مزودة بنفس مواصفات نقل الحركة التي رأيناها في جيل 2021، سيتم تجهيز جيل 2022 بمحرك توربو مزدوج قوي سعة 4.0 لتر V8 يولد 591 حصانًا وعزم دوران يبلغ 590 رطل-قدم ويصل الى1200.

تندفع السيارة من مستوى الصفر إلى 100 كلم في الساعة خلال 3.6 ثانية، وتصل إلى قوة قصوى مقدارها 305 كلم في الساعة. وهو تسارع وحشي كافٍ لترسيخ الأشياء من حولك، ولتثبيتك في مقعدك.

حققت Audi تصميمًا جريئًا داخل سيارات RS7 الجديدة كليًا، والتي تبدو رياضية للغاية، ستظل أنظمة الألوان مذهلة، الخامات عالية الجودة، كما أن المقاعد وعجلة القيادة، ومقبض ناقل الحركة، واندفاعه السيارة مدعمة بالجلد الخالص.

تربط Audi خدمات PRIME و Audi connect PLUS عبر الإنترنت مع راديو عالي الدقة و SiriusXM وبلوتوث.

وسائل الأمان والسلامة لسيارات Audi RS7 Sportback 2022

تحتوي هذه السيارة على مجموعة واسعة من ميزات الأمان النشطة وغير النشطة مثل التحكم في الجر والثبات، ونظام ABS، وكاميرا الرؤية الخلفية.

تأتي مزودة بفرامل الطوارئ التلقائية وتحذير عالي من الاصطدام الأمامي.

متوفر فيها أيضا تنبيه بشأن حركة المرور الخلفية .

متوفر بها أيضا نظام تثبيت السرعة التكيفي.

عيوب سيارات Audi RS7 Sportback 2022

تعد عالية السعر مقارنة ب RS6.

ليست في اتساع السيارات من الجيل الماضي.

مساحة الجلوس الخلفية معرضة للخطر بسبب خط السقف المنحدر.

ليست ذات كفاءة رياضية كمنافسيها مثل مرسيدس بنز وغيرها.

الأسعار المتوقعة لسيارات Audi RS7 Sportback وموعد أطلاقها