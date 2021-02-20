مميزات أحدث سيارات بورش 2021 وأسعارها

تعتبر شركة بورش الألمانية من الشركات العالمية والعريقية في مجال صناعة السيارات، وتقدم باقة من أرواع الطرازات التي نالت علي إعجاب الكثير من عشاق السيارات، حيث تركز الشركة علي الظهور القوي بين الشركات الأخري، بالتركيز علي الشكل الخارجي والداخلي بالإضافة إلي المواصفات والتقنيات التكنولوجية التي تحتوي عليها، حيث قدمت أحدث الموديلات مثل بورش كايين وبورش باناميرا

ونقدم في السطور التالية علي مميزات سيارات بورش ومواصفات سيارة بورش بانميرا ومواصفات سيارة بورش كايين، وسعر السيارة عالميا وغيرها من المعلومات.

مواصفات بورش كايين

من أكثر السيارات ذات الأداء الديناميكي في فئة سيارات الدفع الرباعي، وتأتي بالحجم المتوسط وتوفر مقصورة من الدرجة الأولي، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وتتميز بمحركاتها القوي ومقصورتها الفخمة وجاذبية كبيرة وتاتي بألوان أبيض، وأسود وكارارا وايت ميتاليكو أسود لامع، وأبرز مواصفات السيارات ما يلي:

تحتوي السيارة علي فتحات تهوية أسفل المصد الأمامي ومصابيح أمامية بتصميم حاد.

تحتوي بورش كايين الجديدة علي مصابيح ضباب أسفل المصد الأمامي وجناح رياضي أعلي الصندوق الخلفي.

بها بعض الخطوط علي غطاء المحرك وعلي جانبيه بالإضافة إلي وجود اسطبات بتصميم دائري وصغير الحجم بالجهة الخلفية.

بالسيارة مقاعد مريحة مغطاة بفرش جلدي وتحتوي علي 6 سلندر وبقوة محرك تصل إلي 440 حصان.

تبلغ السعة اللترية لمحرك سيارة بورش كايين نحو 3.6 لتر، ويبلغ أقصي عزم للدوران نحو 443 رطل قدم.

تحتوي السيارة علي وسائل الأمان والترفية

سعر بورش كايين 2021

يبدأ سعر بورش كايين في عام 2021 من سعر 67.500 دولار لطراز الدفع الرباعي القياسي و سعر 76.500 دولار لطراز الكوبيه وكلاهما من بين أعلى الأسعار في فئة الدفع الرباعي وترتفع الأسعار لتصل إلى 127.800 دولار لفئة كايين تيربو و سعر 131.900 دولار لفئة تيربو كوبيه.

مواصفات سيارة بورش باناميرا

من أكثر السيارات التي نالت علي إعجاب واستحسان الكثير من عشاق السيارات، بفضل مميزاتها ومواصفاتها الكثيرة حيث جاءت مواصفاتها علي النحو التالي:

تحتوي السيارة علي مصابيح أمامية مزود بإضاءة ليد وفتحات تهوية كبيرة الحجم علي جانبي السيارة. توجد بسيارة بورش باناميرا بعض التموجات علي غطاء المحرك واسطبات بالجهة الخلفية رفيعة الحجم ومزودة بتقنية الإضاءة ليد. تحتوي السياراة علي عدد من المحركات وشاشة كبيرة الحجم وبعجلة قيادة بتصميم دائري. بالسيارة مقاعد مريحة مغطاة بالجلد الفاخر ولديها 4 مخارج عادم للوقود أسفل المصد الخلفي بتصميم مستطيل وبحجم صغير. عرض السيارة الكلي نحو 1937 مم، وارتفاعها يصل إلي 1423 مم وطول السيارة يصل 5049 مم وبقاعدة إطارات تبلغ 2950 مم وبتصميم انسيابي وأنيق للكونسول الوسطي. السعة اللترية للسياراة للنسخة الأولي تبلغ نحو 2.9 لتر بعدد 6 سلندر وبقوة حصان تبلغ 440 حصان عند 5650 لفة فى الدقيقة، وعزم الدوران يصل إلي 405 رطل قدم، وتسارع السيارة يبدأ من 0 حتى 100 كم بفترة زمنية لا تتعدى 4.2 ثانية، والسرعة القصوى للسيارة يصل إلي 290 كم /ساعة. السعة اللترية لمحرك النسخة الثانية يبلغ نحو 4.0 لتر بعدد 8 سلندر ليعطي قوة 550 حصان عند 5750 لفة فى الدقيقة، وعزم الدوران 567 رطل قدم عند 4500 لفة فى الدقيقة، ويبدأ تسارع السيارة من صفر حتى 100 كم خلال 3.8 ثانية ، في حين تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 306 كم/ساعة.

سعر سيارة بورش باناميرا 2021

يختلف سعر سيارة بورش باناميرا باختلاف موديلها ومميزات كل سيارة حيث جاءت علي النحو التالي: