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مقارنة بين مواصفات سيارتي مرسيدس بنز GLA وبي ام دبليو X2 لعام 2023

آية شام

تعتبر المقارنة بين السيارات من النقاط الرئيسية التي تثير اهتمام عشاق السيارات والخبراء على حد سواء، لذلك في هذا المقال، نقدم مقارنة بين موديلين مختلفين مرسيدس بنز GLA وبي ام دبليو X2، هذه المقارنة تساعد في توضيح الاختلافات وتحديد مدى تفوق أو عيوب كل موديل.

مواصفات وأداء كل موديل

مرسيدس بنز GLA تأتي بمحرك 1.3 لتر تربو رباعي الأسطوانات، بقوة 163 حصان وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، تتميز بناقل حركة دبل كلاتش من 7 سرعات ونظام جر أمامي، بالإضافة إلى تسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 210 كم/الساعة، بينما تستهلك الوقود بمعدل 5.7 – 6.0 لتر لكل 100 كم.

تأتي بي ام دبليو X2 بمحرك 1.5 لتر تربو ثلاثي الأسطوانات، يولد قوة 140 حصان وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، تحتوي أيضًا على ناقل حركة دوبل كلاتش من 7 سرعات مع نظام جر أمامي، وتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 9.6 ثانية، بسرعة قصوى تبلغ 205 كم/الساعة ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كم.

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ضمان وصيانة السيارتين

تقدم بي ام دبليو X2 حزمة ضمان تنافسية، تشمل ضمانًا يمتد لمدة خمس سنوات أو 200,000 كم، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60,000 كم، في المقابل توفر مرسيدس بنز GLA ضمانًا يمتد لمدة عامين ضد عيوب الصناعة مع عدد غير محدود من الكيلومترات، لكن دون تقديم عروض للصيانة المجانية.
وفيما يلي جدول مواصفات سيارة سيارتي مرسيدس بنز GLA وبي ام دبليو X2 لعام 2023:-

المواصفات مرسيدس بنز GLA بي ام دبليو X2
المحرك 1.3 لتر تربو 1.5 لتر تربو
عدد الاسطوانات أربعة اسطوانات ثلاثة اسطوانات
القوة (حصان) 163 140
العزم (نيوتن متر) 250 220
ناقل الحركة دويل كلاتش 7 سرعات دويل كلاتش 7 سرعات
نظام الجر جر أمامي جر أمامي
التسارع 0-100 كم/الساعة 8.7 ثانية 9.6 ثانية
السرعة القصوى (كم/الساعة) 210 205
متوسط استهلاك الوقود (لتر/100 كم) 5.7 – 6.0 6.3
الضمان عامان ضد عيوب الصناعة 5 سنوات أو 200,000 كم
الصيانة المجانية غير متوفرة 3 سنوات أو 60,000 كم

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آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

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