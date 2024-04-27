مقارنة بين مواصفات سيارتي بورش تايكان الكهربائية ولوسيد اير

الاختيار الدقيق للسيارة يتطلب النظر في عدة عوامل، أبرزها الجودة، وهو ما يمكن تحديده من خلال المقارنة بين مختلف الموديلات والفئات، لذلك نقدم في هذا المقال، مقارنة بين سيارتي بورش تايكان الكهربائية ولوسيد اير.

لوسيد اير

لوسيد اير، بروزها اللافت في عالم السيارات الكهربائية يعود لتجهيزاتها الفاخرة وقدراتها الحصانية العالية، حيث تمتاز بمحركين كهربائيين يولدان قوة تصل إلى 1,111 حصان وعزم دوران 1,390 نيوتن متر، مع وزن إجمالي يبلغ 2,383 كيلوجرام.

بورش تايكان

تعد بورش تايكان من أسرع السيارات الكهربائية، تجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، تضم محركين كهربائيين ينتجان قوة 761 حصان مجتمعة، وعزم دوران 1,050 نيوتن لكل متر، تزن السيارة 2,295 كيلوجرام، وهو ما يجعلها أخف من لوسيد اير.

وفيما يلي جدول مواصفات سيارتي بورش تايكان الكهربائية ولوسيد اير:-