مفاجأت سيارات سييرا 2022 بيك اب جمس في السعودية

تعتبر سيارات سييرا 2022 من اكثر سيارات البيك المتوفرة بالسعودية رقياً ورفاهية للعائلة والأعمال الشاقة، وهي تتواجد في المملكة العربية السُّعُودية عند شركة الجميح للسيارات وشركة التوكيلات العالمية للسيارات، حيث تُعد واحدة من أفضل السيارات في فئتها في الأسواق الآن، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مميزات ومواصفات سيارات سييرا 2022 بيك اب جمس في السُّعُودية.

شركة جي ام سي

يُطلق علي هذه الشركة في منطقة الخليج العربي “جمس” وتأسست عام 1902 على يد مؤسسيها الأخوين ماكس وموريس غريبوسكي وكانت تعرف بأسم رابيد للسيارات، وهي تعني السرعة، تخصصت في صناعة السيارات البيك اب، و ونجحت في تحقيق نجاحاً كبيرً في تلك المدّة حتي يومنا هذا، ومن أهم السيارات التي تقدمها الشركة، سياره سييرا البيك اب الشهيرة من العلامة الأمريكية جمس صانعة السيارات الفارهية والرائعة.

مواصفات سياره سييرا 2022 من الخارج

تأتي سيارة سييرا بالعديد من المواصفات الفاخرة والتي تميزها عن غيرها، ومن هذه الصفات الخارجية كالتالي:

الأمام : تأتي بمقدمة كبيرة بشبك من الكروم في فئة دينالي أو اللون الأسود في باقي الفئات.

الشعار : يتوسط الشعار جمس بلونه الأحمر.

المصابيح الأمامية : تعمل بالكامل بتقنية الـLED مع مصابيح ضباب أمامية في الصدام الأمامي مع مصفحة في الأسفل لحماية السيارة من الاحتكاك في الرمال خلال رِحْلات البر، مع وجود تنفيخات في غطاء المحرك وخطوط انسيابية واضحة.

جانب السيارة : يأتي بمرايا كهربائية مع بصمات دينالي في فئة دينالي مع توفر مقابض أبواب باللون الفضي، وخطوط انسيابية من الجانب لتحسين ديناميكية السيارة.

الخلف : يتوفر مخرجين لعادم السيارة والمصابيح التي تعمل بالكامل بتقنية الـLED.

مواصفات سياره سييرا 2022 من الداخل

أما مواصفات السيارة من الداخل، فهي بنفس تصميم العضلات الخارجية، وهي كالتالي:

مقود السيارة : يأتي بحجم كبير من الجلد متعدد الوظائف يتوسطه شعار جمس بلونه الأحمر المميز.

الشاشة الوسطية :عرض كافة معلومات السيارة أمام السائق والتحذيرات، مع توفر فتحات للتكييف على جانبي المقود والشاشة الترفيهية التي تتوفر بقياس 8 بوصة تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث لسهولة ربط الجوال بالسيارة.

المقاعد: تحتوي علي 5 مقاعد أو 2 فقط على حسب اختيار الفئة سواء كانت غمارة واحدة أو غمارتين، مع توفر مقاعد أمامية كهربائية ومقاعد من الجلد الفاخر أو الفرش المخملي أو القماش، بالعديد من الألوان الداخلية للفرش الرائعة.

محركات سيارة سييرا 2022

تتوفر سيارة جمس سييرا 2022 في المملكة بثلاثة من المحركات وهما كالتالي:

المحرك الأول: يأتي بسعة 2.7 لتر و يولد قوة 310 حصان وعزم دوران 471 نيوتن متر مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك.

المحرك الثاني: يأتي بسعة 5.3 لتر 8 أسطوانات يولد قوة 355 حصان وعزم دوران 519 نيوتن متر، مع توافر ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك.

المحرك الثالث: يأتي بسعة 6.2 لتر 8 أسطوانات و يولد قوة 420 حصان وعزم دوران 624 نيوتن متر/ مع توافرناقل حركة 10 سرعات أوتوماتيك.

أسعار سيارات جمس سييرا 2022

تختلف أسعار سيارات جمس سييرا بختلاف فئاتها، وهي كالتالي:

فئة السيارة السعر في السعودية فئة SLI غمارة يأتي بسعر 177,000 ريال سعودي. فئة Elevation غمارة يأتي بسعر 212,000 ريال سعودي. فئة AT4 غمارة يأتي بسعر 231,000 ريال سعودي. فئة Elevation غمارتين يأتي بسعر 237,000 ريال سعودي. فئة AT4 غمارتين يأتي بسعر 257,000 ريال سعودي. فئة هارلي يأتي بسعر 255,000 ريال سعودي.

وفي إطار حديثنا عن سياره سييرا 2022 لابد من الإشارة إلى وكالة جمس السُّعُودية، حيث تقدم الشركة جمس العديد من الخِدْمَات في السُّعُودية بواسطة شركة الجميح للسيارات والتوكيلات العالمية للسيارات، بحيث تقدم جميع خدماتها للعملاء في المملكة ومنها ما قبل البيع مثل تجرِبة القيادة، أ وما بعد البيع مثل الصيانة السريعة والصيانة الدورية مع التوفر الدائم لقطع الغيار الأصلية.