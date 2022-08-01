مفاجأة سيارة هافال “دارجو” 2023 في السعودية

تعد سيارات هافال دارجو الصينية موديل 2023 من أكثر السيارات شيوعاً في الوقت الحالي بالأسواق السُّعُودية، تحتوي على العديد من المواصفات الرائعة والفاخرة التي تميزها عن غيرها من الموديلات الأخري، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كافة التفاصيل حول المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة وسعرها في السُّعُودية إضافة إلى المميزات والعيوب الخاصة بالسيارة.

سيارات هافال دارجو 2023

تعد سيارة هافال دارجو 2023 من إحدى سيارات SUV متعددة الاستخدامات، ذات الإنتاج الصيني الفاخر، كما تتميز هافال دارجو 2023 بأداء قوي بالإضافة إلى العديد من الميزات القياسية التي تتناسب مع سعرها المقبول مقارنة بالكثير من السيارات المنافسة في هذه الفئة، وتعتمد بشكل أساسي على نظام الدفع الرباعي في جميع طرازاتها.

مواصفات هافال دارجو موديل 2023 في السعودية

تمتاز سيارات هافال دارجو موديل 2023 في السُّعُودية بأدائها القوي في أصعب الظروف، ولها العديد من المميزات الأخري والمواصفات الدخلية والخارجية التي تميزها عن غيرها، وهي كالتالي:

مُحرك السيارة، يأتي بقوة 196 حصان، ويبلغ عزم الدوران للمحرك بمقدار 235 نيوتن / متر، مع وجود التوازن الخاص بعلبة التروس، وإمكانية التحكم في أوضاع القيادة، وتتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، وتستهلك 6.9 لتر من البنزين فقط، لمسافة تصل 100 كيلومتر، وتصل سرعتها القصوى للسيارة إلى 175 كيلومتر / ساعة، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل مُحرك السيارة دون الحاجة إلى مفتاح، وتحتوي على نظام تثبيت السرعة الذكي من أجل الحفاظ على المسافة الآمنة بينها وبين السيارات الأخري.

السيارة هافال دارجو 2023 سَعَة المحرك 2 لتر. عدد الأسطوانات 4. القوة الحصانية 196 حصان. العزم 235 نيوتن. الدفع رباعي. ناقل الحركة اوتومتيك سباعي السرعات. أستهلاك الوقود 12.8 كم. معدل التسارع 11 ثانية لتصل لسرعة 100 كم.

مميزات سيارة “هافال Haval” دارجو موديل 2023 في السُّعُودية

تتميز السيارة بالعديد من المميزات الرائعة، كالتالي:

تعتمد على الأداء القوي على الطرقات الوعرة والغير ممهدة. تعتمد على أحدث التقنيات والوسائل المساعدة. تحتوي على مساحة داخلية واسعة للراحة الكافية. يأتي السعر معقول، بعكس الفئات الأخرى. تتوافر فيها الأمان ووسائل السلامة المُتطورة.

عيوب سيارة “هافال Haval” دارجو موديل 2023 في السُّعُودية

ليست الأفضل في استهلاك الوقود، بعكس السيارات الأخري.

تحتوي على البلاستيك الصُّلْب داخل المقصورة.

ليست الأفضل من ناحية العزل الخاص بالصوت الخارجي.

لا تتميز بالثبات على المنعطفات خلال المناورات.

أسعار هافال دارجو 2023 في السُّعُودية

تأتي أسعار السيارة مختلفة حسب السوق المتواجد فيه وحسب الفئات منها، وفي السُّعُودية يصل سعرها كالتالي:

سعر سيارة “هافال دارجو” موديل 2023 سبورت في السُّعُودية 115 ألف ريال سعودي فقط.

سعر سيارة “هافال دارجو” موديل 2023 أدفنشر في السُّعُودية 130 ألف ريال سعودي فقط.