معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة أغسطس 2019 في مصر والسعودية

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة، خدمة أتاحتها بوابة الحكومة المصرية الإليكترونية للمواطنين وذلك من باب التسهيل عليهم، فهناك العديد من المواطنين اللذين يقودون السيارات والدراجات البخارية ويرتكبون مخالفات مرورية إما لجهلهم بقواعد وقوانين المرور أو لمخالفتهم لها عن عمد كالركن صف ثاني أو تجاوز السرعة المحددة أو غيرها من القواعد التي وضعتها الإدارة العامة للمرور، وفي هذه الحالة فإن السائق يعرض نفسه لغرامة مالية بسبب مخالفة هذه القواعد، ومن باب التيسير علي المواطنين فإن وزارة الداخلية قد كشفت عن إمكانية معرفة المخالفات المرورية برقم الوحة الخاصة بالسيارة وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمة نيابات المرور، وفي هذه السطور سوف نوضح لكم كيفية معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة وكذلك الرابط علي بوابة الحكومة المصرية.

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية:

في البداية عليك أن تقوم بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة الالكترونية خدمة نيابات المرور بعدها قم باختيار خدمة مخالفات رخص المركبات كما هو موضح بالصورة السابقة

قم باختيار نوعية رقم اللوحة سواء كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط.

بعدها قم بإدخال رقم رخصة المركبة أو السيارة الخاصة بك.

اضغط على اجمالي المخالفات، سيظهر لك إجمالي المخالفات الموجودة على السيارة.

وعند قيامك بالخطوات سابقة الذكر بعدها سوف تظهر لك كافة المخالفات التي قد تكون ارتكبتها بدون علمك كما يمكنك أيضًا تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة التي وفرتها وزارة الداخلية زالإدارة العامة للمرور .

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