مزايا وسمات السيارة الخارقة فيراري بوروسانجوي 2024

نجمتنا اليوم هي السيارة الأكثر قوة فيراري بوروسانجوي موديل 2024، التي تُعد واحدة من أهم السيارات الرياضية التي تتمتع بإمكانيات متطورة واستثنائية، كما أنها قد أثارت جدلًا كبيرًا منذ الإعلان عنها؛ لذلك من خلال موقعنا سوف نعرض لكم أهم التعديلات البارزة التي طرأت عليها.

المواصفات الديناميكية لسيارة فيراري بوروسانجوي 2024

تم تزويد سيارة فيراري بوروسانجوي 2024 بمحرك قوي له الأرقام الأدائية الآتية:-

نوع المحرك محرك على شكل V مزود ب 12 أسطوانة. القوة الحصانية تم رفعها من 715 حصانًا إلى 820 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 715 نيوتن لكل متر. ناقل الحركة أوتوماتيكي ثنائي القابض مكون من 8 سرعات. معدل التسارع تتسارع من السكون حتى الوصول إلى 96 كيلو مترًا في غضون 3.3 ثانية فقط.

سيارة فيراري بوروسانجوي 2024

فيما يلي سوف نعرض لكم أهم التحديثات والمزايا في سيارة فيراري بوروسانجوي 2024 الجديدة، سواء من الداخل أو الخارج، والتي تتمثل في الآتي:-