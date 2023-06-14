أخبار السيارات

مزايا شيفروليه سوبربان 2023 السيارة الأفضل للعائلات

آية شام

من أفضل السيارات العائلية العملاقة بالمملكة العربية السعودية سيارة شيفروليه سوبربان 2023، فقد تميزت بنظام التبريد الخاص بها الذي يحقق الراحة بالداخل، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خارج السيارة، فضلًا عن إتاحتها بخيارين من المحرك؛ ليتم اختيار المناسب لكل مواطن من بينهما.

مزايا شيفروليه سوبربان 2023 السيارة الأفضل للعائلات

أداء محرك سيارة شيفروليه سوبربان 2023 

قد يهمك:

مواصفات الجيل القادم من تويوتا .. سيارة لاند كروزر برادو موديل 2025

بالصور BMW الفئة الخامسة 2023- المواصفات – الأسعار

تم دعم السيارة العملاقة شيفروليه سوبربان 2023 بمحرك قوي مزود بنظام دفع رباعي، إلى جانب النظام الخلفي للمحرك، كما أنه متوفر بخيارين، وذلك كما يلي:-

نوع المحرك
  • محرك V8 متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.
السعة التخزينية للمحرك
  • تصل إلى 5.3 لترًا / سعة 6.2 لترًا.
القوة الحصانية
  • تصل حتى 355 حصانًا / 420 حصانًا.
أقصى عزم دوران يحققه المحرك
  • أقصى عزم دوران يحققه يصل إلى 355 نيوتن لكل متر.
  • أو عزم دوران يبلغ 624 نيوتن لكل متر بالخيار الثاني للمحرك.

- صورة 1 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 2 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 3 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 4 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 5 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 6 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان - صورة 7 - احدث السيارات | شيفروليه سوبربان 2023 | مزايا شيفروليه سوبربان

مزايا سيارة شيفروليه سوبربان ٢٠٢٣ العائلية الأفضل بالمملكة

اتسمت سيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 بما يلي:-

المساحة الداخلية للسيارة 
  • تتسع لـ 9 ركاب، وذلك لطولها البالغ 5.73 مترًا. 
  • تستوعب من الداخل ثلاثة صفوف.
  • تقبل زيادة المساحة مع رفع المساند بين الركاب.
  • الصف الثاني والثالث قابلين للطي لمساحة أكبر للأمتعة.
مزايا التبريد 
  • تم تزويد المقاعد الأمامية بأنظمة تبريد وتدفئة.
  • تدعم  بثلاجات خاصة بالتبريد.
  • مكيف الهواء يعمل أوتوماتيكيًا.
  • المكيف يأتي بتحكم ثلاثي المناطق.
  • المكيف متصل بفتحات في السقف أعلى الصف الثاني والثالث.
الراحة والتكنولوجيا داخل السيارة
  • ميزة العرض على الزجاج الأمامي مقاس 15 بوصة (اختيارية).
  • مزودة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 أو 10.2 بوصة.
  • الشاشة تدعم الاقتران اللاسلكي للجوال عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. 
Avatar of آية شام
آية شام

كاتبة مقالات خبرة أسعى دائماً إلى تطوير وزيادة خبراتي ومهارتي في جمع المعلومات، وتبسيطها، وإيصالها للقاري.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات