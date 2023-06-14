مزايا شيفروليه سوبربان 2023 السيارة الأفضل للعائلات

من أفضل السيارات العائلية العملاقة بالمملكة العربية السعودية سيارة شيفروليه سوبربان 2023، فقد تميزت بنظام التبريد الخاص بها الذي يحقق الراحة بالداخل، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة خارج السيارة، فضلًا عن إتاحتها بخيارين من المحرك؛ ليتم اختيار المناسب لكل مواطن من بينهما.

أداء محرك سيارة شيفروليه سوبربان 2023

تم دعم السيارة العملاقة شيفروليه سوبربان 2023 بمحرك قوي مزود بنظام دفع رباعي، إلى جانب النظام الخلفي للمحرك، كما أنه متوفر بخيارين، وذلك كما يلي:-

نوع المحرك محرك V8 متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات. السعة التخزينية للمحرك تصل إلى 5.3 لترًا / سعة 6.2 لترًا. القوة الحصانية تصل حتى 355 حصانًا / 420 حصانًا. أقصى عزم دوران يحققه المحرك أقصى عزم دوران يحققه يصل إلى 355 نيوتن لكل متر.

أو عزم دوران يبلغ 624 نيوتن لكل متر بالخيار الثاني للمحرك.

مزايا سيارة شيفروليه سوبربان ٢٠٢٣ العائلية الأفضل بالمملكة

اتسمت سيارة شيفروليه سوبربان موديل 2023 بما يلي:-