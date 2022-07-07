سعر ومزايا سيارة االطرق الوعرة رانج روفر Land Rover Range Sport 2023 الجديدة

نطرح اليوم سيارة رانج روفر الرياضية Land Rover Range Sport 2023، تلك السيارة التي تعد بديلًا جيدًا ومماثلًا لسيارة رانج روفر الأعلى ثمنًا، فهي خير اختيار للطرق والوعرة وللقيادة بشكل عام، والتي تتناسب مع ميزانية الجميع تقريبًا، فهي ذو تصميم رياضي رائع يخطف الأنظار مع أداء ومحركات لن تجدها في أي سيارة أخرى.

سيارة Rang Rover Sports 2023

تقدم لك سيارة Rang Rover Sports محركات هائلة ومتنوعة، فتحتوي على محرك توربو مزدوج به 8 أسطوانات، ومحرك ذو 6 أسطوانات من النوع الهجين، كما أن المقصورة الخاصة بالسيارة رائعة جدًا، تساعد السائق في القيادة بشكل أفضل خاصةً على الطرق المرتفعة والطرق الوعرة بكل سهولة.

وقد تم تطوير رانج روفر الرياضية 2023، حيث أصبحت تعتمد تمامًا على الكهرباء، أي أصبحت تنافس سيارات رانج روفر غالية الثمن، كمت تمتاز بجودة بسيطة من الداخل وسعرها يبدأ من 83,000 دولار، ويتبقى أمر محير للغاية لهذه السيارة وهو: كيف يمكن لهذه السيارة منافسة السيارات الألمانية المتطورون باستمرار؟

موعد إصدار Land Range Rover Sports 2023

سيارة رانج روفر الرياضية Land Rover Range Sport تابعة للموسم الحالي 2022، لذا يجب أن يكون تاريخ طرحها الرسمي في الأسواق قم بدأ بالفعل، وتتوافر أيضًا الآن للطلب من خلال الإنترنت، وسوف يتم إصدار الموديل الكهربائي لها مع حلول الموسم المقبل 2024.

تصميم سيارة لاند رانج روفر سبورت 2023

يتمتع التصميم الخارجي للسيارة بشكل خرافي وجذاب، وهو مماثل تمامًا لرانج روفر العادية بل والجديدة أيضًا، ويظهر ذلك في شكلها وملمس سطحها وخطوط الإغلاق الخاصة بها ومقابض الأبواب، ومصابيحها الأمامية التي تماثل هيكل السيارة بالضبط وهي من نوع LED، وهي أضواء نحيفها وتعد أفضل أنواع الأضواء التي تستخدمها سيارات رانج روفر.

ذلك بالإضافة إلى سقفها الملحوم بالليزر، وزجاجها المتدفق، وعجلاتها الكبيرة التي يبلغ قدرها 21 بوصة، ولوحة أرقامها التي تثير الجدل في أنها تتحرك للأسفل وتكون مندمجة مع مصابيح السيارة القابلة للطي، بالإضافة إلى إمكانية تبديل المداخن بأنابيب وموديلات جديدة، وتتوافر بعدة ألوان: جيولا جرين، وبوراسكو جراي، وأزرق بورتوفينو، وأحمر فلورنسا، وأسود سانتوريني.