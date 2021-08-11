مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات يطلق تطبيق جديد لمستخدمي الأندرويد والـ IOS لخدمة الراغبين في تعلم القيادة من المنزل

أطلق مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات وهي مدرسة القيادة الرائدة في دبي والمعتمدة أيضا من هيئة الطرق والمواصلات تطبيقاً جديداً لمستخدمي هواتف نظام الأندرويد ونظام الـ IOS، حيث يسمح التطبيق الذي يمكن تحميله بشكل مجاني للطلاب بتخطي قوائم الانتظار الطويلة، وإجراء المدفوعات، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات عليه وطرح الأسئلة، والأهم من ذلك أن الطلاب يمكنهم حضور الدروس على التطبيق عبر الإنترنت ومن المنزل دون الذهاب إلى مدرسة القيادة وحضورها بشكل مباشر، وكل ذلك من خلال الهواتف المحمولة دون بذا أي مجود أو ضياع أي وقت.

وتتماشى هذه الخطوة الجديدة من رؤية GMDC لمنح الأشخاص المهارات المناسبة للقيادة بأمان وبثقة، إضافة إلى ذلك يخطط معهد القيادة لتوسيع نطاق وصوله إلى مواقع جديدة في دبي وسيكون ذلك من خلال إنشاء فروع جديدة في جميع أنحاء البلاد حتى يتم الاستفادة من خدمات هذا التطبيق على نطاق واسع.

ومع وجود أكثر من 500 مدرب مؤهل سيقوم مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات “GMDC” بتدريب الطلاب على أعلى معايير الكفاءة وتزويدهم بالمهارات المناسبة، حيث ان جميع منشآتها تفتخر بوجود مدربين على أعلى مستوى بالإضافة إلى الخبرات، حيث أن جميع المنشآت بها وسائل راحة حديثة وأسطولاً رائعاً من المركبات، وكذلك التوصيل المريح للطلاب، والمعلمين الذي يملكون خبرات ومؤهلات عالية، كما أن هناك الكثير من المعلمين من مختلف الجنسيات، حيث أن مركز كلداري لتعليم قيادة السيارات يمتلك شعبية كبيرة وناجحة، والآن بعد أن تعرفنا على مميزات التطبيق الجديد الذي سيطلقه مركز كلداري، دعونا نتعرف على رابط تحميل التطبيق لهواتف الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاي.

رابط تحميل التطبيق من ” هنا “.