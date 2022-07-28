مرسيدس Mercedes GLB 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار





وصلت مرسيدس GLB 2022 إلى المركز السابع على قائمة أفضل سيارات SUV حسب تقييم مجلة US News الأمريكية، فهي سيارة فخمة تقدم مساحة داخلية واسعة وخامات عالية الجودة واستهلاك وقود جيد، إضافة لتوفير خيار محرك قوي، واليوم سنعرفك عليها خلال هذه المراجعة.

التصميم

تصميم 2022 Mercedes GLB مذهل لأنه يحاكي أكبر وأفخم سيارة SUV من مرسيدس، وستلاحظ ذلك بمجرد أن تنظر إلى الشبكة العريضة البارزة المكونة من عدة نقاط كرومية ساطعة تحاكي سماء الليل مع شعار مرسيدس في وسطها متصل بخط عريض يمينًا ويسارًا كما لو كان يشير إلى مصابيح LED الأمامية الجذابة، إلى جانب أعمدة السقف القوية لحمل الأمتعة، وتعزيزات مختلفة لتقوية الجسم وخطوط واضحة على غطاء المحرك.

أما من الجانب، فستجد تصميمًا سلسًا وانسيابيًا دون خطوط حادة، مع لمسات كرومية سفلية وعلوية حول النوافذ، بالإضافة إلى عجلات رياضية مصممة بشكل مميز مع مصابيح LED عريضة في الخلف موازية لفتحتي العادم والمحاطة بإطار كرومي بارز بتصميم صندوقي يميل إلى التصاميم الكلاسيكية.

المقصورة والتقنيات

ادخل إلى مقصورة 2022 Mercedes GLB لتجد واحدة من أوسع المقصورات في فئتها مع باب خلفي كبير يجعلها في قمة العملية والراحة خاصة للعائلات، بالإضافة إلى تجربة رائعة للمقاعد الأمامية والخلفية مع خمسة مقاعد مريحة تتمتع بغطاء مميز من الجلد الناعم.

وتعتمد أيضًا على نظام ترفيهي من نوع MBUX والذي يأتي بشاشة مقاس 7 بوصات واختيارياً بشاشة مقاس 10 بوصات ويمكن التحكم بهذا النظام عبر لوحة لمس منفصلة وكذلك عبر الأوامر الصوتية.

الأمان

حصلت سيارة مرسيدس GLB على تصنيف خمسة نجوم كاملة في اختبارات السلامة Euro NCAP، وتأتي مع العديد من التقنيات والميزات، من أهمها كاميرا الرؤية الخلفية، ومراقبة البقع العمياء، والتحذير من المرور الخلفي، وكذلك من الاصطدام الأمامي، مكابح أوتوماتيكية في حالات الطوارئ ومراقبة مستوى انتباه السائق للطريق.

الأداء والاستهلاك

يعتمد أداء سيارة 2022 Mercedes GLB على محركين:

محرك أربعة سلندر بقوة 221 حصانًا وعزم دوران 350 نيوتن.متر مع دفع أمامي لتعطي تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7 ثوانٍ، بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 4 كم/لتر.



نفس المحرك إصدار AMG بقوة 302 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر مع دفع رباعي وأداء أعلى لتعطي تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 1 ثوانٍ فقط بمتوسط ​​استهلاك وقود يبلغ 9.9 كم/لتر.



كلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثماني سرعات.

العيوب

يعيب 2022 Mercedes GLB نظام الأوامر الصوتية المتصل بنظام المعلومات الترفيهي لأنه في بعض الأحيان ينفذ الأوامر بشكل غير صحيح وقد يعتقد أن السائق أعطاه أمرًا أثناء تحدثه إلى أحد الركاب, بالإضافة إلى ذلك فهي تعاني من مستوى اعتمادية منخفض مع أسعار عالية في نفس الوقت، خاصة في حالة اختيار الفئات الأعلى.

الأسعار

تتوفر سيارة 2022 Mercedes GLB في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 262 ألف ريال سعودي، بينما يبدأ سعرها العالمي يبدأ من 38600 دولار.