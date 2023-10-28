مرسيدس GLE 2023: الفخامة والأداء العالي في سيارة SUV

توفر سيارة مرسيدس GLE 2023 تصميمًا خارجيًا أنيقًا وأداء استثنائيًا وتقنيات متطورة بالإضافة إلى مقصورة بسبعة مقاعد كبيرة ومريحة، مما يجعلها واحدة من أفضل سيارات الـ SUV الفاخرة في السوق، حقًا إنها خيار مثالي للباحثين عن سيارة فاخرة توفر تجربة قيادة ممتعة وآمنة.

التصميم الخارجي:

تتميز سيارة مرسيدس GLE 2023 بتصميم خارجي أنيق يجمع بين الفخامة والأداء العالي، حيث تأتي الشبكة الأمامية بتصميم باناميركانا الرياضي والذي يعطي القوة والجرأة لمقدمة السيارة، بينما تتميز المصابيح الأمامية بتقنية LED المميزة، بالإضافة إلى منافذ التهوية الجانبية الأمامية.



بالنظر للسيارة من الجوانب، نجد خطوطًا ديناميكية تعكس القوة والأداء، كما تأتي السيارة برفارف جانبية كبيرة، ولمسات زخرفية من الكروم الأسود، بالإضافة إلى عجلات مصنوعة من مواد خفيفة الوزن وبمقاس 21 أو 22 بوصة، والتي تمنح السيارة جاذبية فريدة.



أما من الخلف، فنلاحظ تصميمًا فريدًا لمصابيح الـ LED، كما تقدم السيارة أنابيب عادم رباعية مصممة على شكل فوهات شبه مربعة، مما يعطي المظهر الرياضي الراقي للسيارة.

المقصورة الداخلية والتقنيات:

تتميز مقصورة مرسيدس GLE 2023 بالرقي والراحة، حيث تتميز المقاعد بكسوة فاخرة من جلد نابا عالي الجودة، بينما تتميز لوحة القيادة بتصميم عصري من نظام MBUX المتطور والذي يوفر شاشتين عاليتي الدقة بمقاس 12.3 بوصة، بجانب شاشة وسطية لعرض سرعة السيارة ومستوى ضغط الهواء في الإطارات وباقي معايير الأداء.



كما تتوفر السيارة بالعديد من الخيارات الفاخرة، مثل مقاعد بها خاصية التدفئة والتبريد ونظام صوتي فاخر من Burmester، وحقيبة أمتعة ذات مساحة أكبر من الإصدارات السابقة، مع إمكانية استخدام الأوامر الصوتية وإيماءات اليد لمنح تحكم أسهل في الأنظمة المتعددة.

أنظمة الأمان:

لم تخضع سيارة مرسيدس GLE 2023 لأي اختبارات سلامة معترف بها حتى الآن لكنها تأتي بالعديد من التقنيات المتطورة، بما في ذلك:

• نظام أوتوماتيكي لإغلاق النوافذ وشد الأحزمة في حالات الطوارئ لحماية جميع الركاب.

• نظام كاميرا خلفية لمنح رؤية خلفية شاملة.

• نظام فرامل أوتوماتيكية في حالات الطوارئ لحماية الركاب.

• نظام مساعدة الركن الأوتوماتيكي الذي يعمل على ركن السيارة دون تدخل السائق.

• نظام تحذير من الاصطدامات الأمامية.

• نظام مراقبة النقطة العمياء.

• نظام تثبيت السرعة المتكيف والذي يحدد سرعة معينة للسيارة.

• نظام مراقبة مستوى انتباه السائق والذي يراقب مدى استجابة السائق للتنبيهات المختلفة.

أداء المحركات:

تتوفر سيارة مرسيدس GLE 2023 بخيارات متنوعة من المحركات، بما في ذلك:

• محرك عملي للأداء اليومي V6 سعة 3 لترات، يولد قدرة ما بين 367 و435 حصانًا مع معدل استهلاك وقود قدره 8.2 كم/ لتر.

• محرك ذو أداء فائق V8 سعة 4 لترات يولد قدرة تصل إلى 612 حصانًا، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 10.6 كم/ لتر.

الأسعار:

تأتي سيارة مرسيدس GLE 2023 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال تقريبًا، بينما سعرها في السوق العالمي يبدأ من 57,700 دولار.