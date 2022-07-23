مرسيدس مايباخ 2022: المواصفات والسعر

تعد سيارة مرسيدس مايباخ 2022 واحدة من أهم سيارات 2022 والتي أصدرت مؤخرا بمميزات لا مثيل لها ومحرك رائع مما جعلها حديث الجميع في سوق السيارات، يعتبر سعر السيارة مرتفع نسيبا ولكنه يتناسب مع ما تمتاز به السيارة من سرعة ومواصفات داخلية وخارجية تجعلها تتصدر مواقع البحث، كما تتمتع السيارة بوجود نظام حماية عالي الكفاءة يعطي للركاب الأمان الكامل إلى جانب تمتعها بإطارات قوية ومظهر خارجي جذاب، وفي هذا المقال سوف نوضح سعر مواصفات مرسيدس مايباخ التي احتاجت الأسواق.

مرسيدس مايباخ من الخارج 2022

تأتي سيارة مرسيدس مايباخ 2022 من الخارج بتصميم رائع وجذاب مع وجود إطارات قوية تمكنها من السري في أصعب المناطق إلى جانب سرعتها الهائلة، حيث تتمتع السيارة بمحرك سعته 6 لتر مما يجعله يولد القوة التي لا مثيل لها 630 حصان تلك السرعة التي لا تتواجد في السيارات المنافسة لها لذلك فإن سيارة مايباخ 2022 تعد الفريدة من نوعها، كما أن المحرك ذو 9 سرعات يمكن التنقل بينهم في ثواني معدودة، أما عن تصميم السيارة الرائع فهي تحتوي على فتحة سقف بانورامية مع تعدد ألوانها الهائلة الخاطفة للأنظار.

مرسيدس مايباخ 2022 من الداخل

يعد تصميم سيارة مرسيدس مايباخ 2022 من الداخل هو الأكثر روعة على الإطلاق إذ أنها لا تخلو من وسائل المتعة والراحة حيث أن المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر تقوم بعمل تدليك للركاب، وجود ساند للساق مع سهولة تحريك المقاعد في اتجاهات مختلفة، تحتوي السيارة على مكيف هوائي للتحكم في حرارة وبرودة الجو إلى جانب وجود شاشتين وسائط متعددة بمساحة 11.6 بوصة يتصلا بالبلوتوث والواي فاي توجد إحداهما في الأمام والأخرى في الخلف، كما نجد السيارة بها نظام أمان يتمثل في وجود إنذار مانع للسرقة، إنذارات لمنع التصادم بخلاف الكاميرا الخلفية التي تتصل بشاشة داخل السيارة لمتابعة الطريق الخلفي مما يعطي للسائق سهولة القيادة.

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مواصفات مرسيدس مايباخ 2022

تتعدد مواصفات مرسيدس مايباخ 2022 التي تجعلها في الصدارة حيث أن السيارة تحتوي على أقفال أمان، منبه حزام أمان إلى جانب الفرامل مانعة الانغلاق ونجد مكبرات الصوت داخل السيارة عالية الكفاءة مع وجود مصابيح إضاءة عالية الجودة والتي تسهل عملية الرؤية في الليل والنهار، هذا إلى جانب وجود مصابيح ضبابية لتسهيل القيادة في الضباب، تعتبر سيارة مايباخ الطفرة العظيمة في سيارات شركة مرسيدس بوجه خاص إذ أنها استطاعت لفت الأنظار وتحقيق شهرة كبيرة قبل الطرح في الأسواق.

ما هو سعر مرسيدس مايباخ 2022؟

تتوافر سيارة مرسيدس مايباخ 2022 بأكثر من فئة لهذا نجد السعر يختلف بين الفئة والأخرى حيث يبدأ السعر من 76 ألف ريال سعودي بما يعادل 3 مليون و700 ألف جنية مصري ويعادل 200 ألف دولار أمريكي، بينما يصل سعر مرسيدس مايباخ أس كلاس في الأسواق المصرية إلى 5 مليون جنية مصري نظرا لتفردها بمميزات لا حصر لها.