مرسيدس بنز تكشف عن التصميم الداخلي لسيارة mercedes benz gl الكهربائية الجديدة

شاركت مرسيدس بنز لمحةً أولى عن مقصورة سيارة mercedes benz gl الكهربائية الجديدة كليًا، والتي ستُعرض لأول مرة عالميًا في معرض IAA MOBILITY 2025 في ميونيخ في 7 سبتمبر، تُعدّ GLC الكهربائية أول طراز يُجسّد المرحلة التالية من لغة تصميم “النقاء الحسي” للعلامة التجارية في الإنتاج التجاري، وتتميز بتصميمها الداخلي الثوري، المزوّد بنظام التشغيل MB.OS، ويرتكز هذا التصميم، الذي يهدف إلى توفير مساحة شخصية ومريحة ومتصلة للسائق والركاب، على شاشة MBUX HYPERSCREEN الجديدة، وهي أكبر شاشة مُركّبة على الإطلاق في سيارة مرسيدس-بنز.

أول سيارة mercedes benz glc كهربائية جديدة في عالم السيارات.. شاشة MBUX فائقة الوضوح مقاس 99.3 سم

العنصر الرئيسي الذي يرتقي بتجربة التصميم الداخلي لسيارة mercedes benz gl الجديدة إلى مستوى غير مسبوق هو شاشة MBUX الفائقة، التي تمتد بسلاسة من عمود إلى آخر، بقياس 99.3 سم (39.1 بوصة)، تُعدّ هذه الشاشة، التي تُعدّ أكبر شاشة عرض من مرسيدس-بنز حتى الآن، تجسيدًا حقيقيًا لشعور “العودة إلى المنزل” الذي تشتهر به العلامة التجارية.

توفر الشاشة وضوحًا استثنائيًا وألوانًا نابضة بالحياة بفضل دقتها العالية وتقنية الإضاءة الخلفية المبتكرة التي تضم أكثر من 1000 مصباح LED فردي، تتيح خاصية التعتيم الذكي للمناطق ضبط منطقتي عرض في آن واحد، مما يضمن وضوح المعلومات المهمة وسهولة الوصول إليها دائمًا، وبالتالي الحد من التشتيت، كما أعلنت مرسيدس-بنز عن طلب براءة اختراع لهذه التقنية الرائدة.

جمع التصميم السلس والتطور الرقمي

يتميز التصميم الداخلي بمنحوتة زخرفية كبيرة تربط الكونسول الوسطي بلوحة العدادات، يوحد عنصر زخرفي واحد انسيابي هذين القسمين بصريًا، مما يخلق سطحًا منحوتًا، معززًا بأناقة بإضاءة محيطة عند الحافة السفلية، يضم الكونسول ما يصل إلى درجين للشحن اللاسلكي والسريع للهواتف الذكية، حسب فئة التجهيزات المختارة، بالإضافة إلى شريط تحكم جديد (يتضمن زرًا لإضاءة التحذير من الخطر)، تعزز حاملات الأكواب المنفصلة والأنيقة سهولة الاستخدام، بينما تضفي فتحات التهوية المجلفنة لمسة جمالية تكنولوجية راقية، عند ضبط إعدادات التحكم في المناخ، يتغير لون الإضاءة المحيطة وإضاءة التهوية فورًا، مما يؤكد الاختيار.

تتميز ألواح الأبواب بتصميم أنيق مع شبك معدني جذاب لمكبرات الصوت وحواف معدنية، بينما تتميز المقاعد الجلدية بتصميم بسيط وأنيق مماثل، جميع هذه العناصر، إلى جانب شاشة MBUX HYPERSCREEN الجديدة وأنماط الإضاءة المحيطة الجديدة الرائعة، تُضفي لمسة من الرقي الرقمي وتُقدم تجربة داخلية آسرة وغامرة.

أجواء مخصصة: أنماط محيطة عالية الدقة

بفضل نظام تشغيل مرسيدس بنز (MB.OS)، يندمج العالمان المادي والرقمي بسلاسة، يمكن للمستخدمين اختيار أنماط محيطية عالية الدقة وجذابة كخلفيات لشاشاتهم، توفر هذه الأنماط مجموعة واسعة من الأجواء، من الهادئة إلى القوية، ومن الباردة إلى الدافئة، ومن التقنية إلى العاطفية، تتناغم ألوان لوحة العدادات وعناصر التحكم والإضاءة المحيطة مع هذه العناصر العاطفية، مما يتيح للمستخدمين خلق جو شخصي بالكامل داخل السيارة.

مع الإضاءة المحيطة، والخطوط الجذابة، والعناصر الزخرفية الأنيقة، وشاشة MBUX الفائقة الأخّاذة، تُعيد سيارة mercedes benz gl الجديدة تعريف فن الأناقة الداخلية والراحة الرقمية.