مراجعة هوندا اوديسي HONDA ODYSSY 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تحتل هوندا أوديسي 2022 مكانة كبيرة في قائمة أفضل السيارات حسب موقع US NEWs، حيث توفر مقصورة داخل واسعة بعدد كبير من المقاعد وحقيبة أمتعة كبيرة فهي تتفوق على معظم المنافسين وبأسعار معقولة ومتوسط استهلاك وقود مقبول جدًا، لذلك سوف نقدمها لكم خلال مراجعتها اليوم.

التصميم:



تأتي هوندا أوديسي بتصميم هادئ مع شبكة أمامية نحيفة تحمل علامة هوندا التجارية محاطة بمصابيح LED ومصابيح ضباب منخفضة بالإضافة إلى عجلات بمقاس 18 أو 19 بوصة.

من الجوانب نلاحظ وجود الكثير من الخطوط الديناميكية بطريقة مميزة للغاية مع سقف منحدر قليلاً للخلف، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية الكبيرة المسحوبة على الجوانب والمتصلة بشريط أسود لامع، مما يمنحها تصميمًا مميزًا.

المقصورة والتقنيات :



ادخل إلى هوندا أوديسي 2022 لترى ثلاثة صفوف من المقاعد، مع القدرة على دفع مقاعد الصف الثاني للأمام لتسهيل الدخول وإمكانية طي مقاعد الصف الثالث لأسفل لزيادة سعة الأمتعة.

ستجد أنظمة اتصال تتيح للسائق التحدث إلى الركاب بالمقاعد الخلفية، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء ثلاثي المناطق وشاشة 8 بوصات لنظام الترفيه المعلوماتي تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لشاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات مع دعم نظام الملاحة ووجود نظام صوتي عالي الجودة، إضافة لخيار الحصول على شاشة وسطية خلفية لتسلية الركاب عبر عرض الأفلام عبر نظام DVD.

الأمان :

تعتبر تقنيات السلامة بهوندا أوديسي هي الأفضل في فئتها بعد التقييمات المثالية التي حصلت عليها في اختبارات تصادم السيارات IIHS وNHTSA، وتتضمن أنظمة السلامة كاميرا الرؤية الخلفية ونظام المساعدة على ركن السيارة، بالإضافة إلى مراقبة النقاط العمياء، تنبيه من حركة المرور الخلفية والتحذير قبل الاصطدام مع مثبت سرعة متكيف.

المحرك :

محرك أوديسي 2022 هو محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لترات وبقوة 280 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، بمتوسط ​​استهلاك وقود يبلغ 10 كم / لتر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 7.2 ثوان، وسرعة قصوى 192 كم / ساعة.

العيوب :

سلبيات هوندا أوديسي 2022 تكاد لا تذكر، لكن أهمها أن مقاعد الصف الثاني لا يمكن طيها، مما يجعل من الصعوبة نقلها لعدد كبير من الأغراض كما أنها لا تدعم الاتصال بالهواتف الذكية على عكس معظم المنافسين.

الأسعار :

تبدأ أسعار هوندا أوديسي 2022 في السعودية من 139,900 ريال قبل الضريبة، بينما يبدأ سعرها العالمي من 33,040 دولارًا.