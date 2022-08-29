مراجعة نيسان باترول Nissan Patrol 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تصل نيسان باترول 2022 كنسخة محدثة من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة المرغوبة للغاية، والتي تأتي حصريًا في السعودية والخليج ويأتي هذا الإصدار كإصدار خاص للاحتفال بالذكرى السبعين لإنشائه لذلك فهو يوفر العديد من التحديثات الواضحة، واليوم سنعرفك عليها أثناء مراجعتها.

التصميم:



تظهر التحديثات الأولى لسيارة نيسان باترول 2022 على واجهتها الأمامية، حيث تأتي بشبكة كرومية محدثة مع نقاط مضيئة متعددة بدلاً من الخطوط الأربعة الأفقية السابقة، بالإضافة إلى أنها تحمل شعار نيسان المحدث بلمسات بيضاء تجعله يبدو وكأنه مضيء، بالإضافة إلى عجلات مقاس 20 بوصة بتصميمات جديدة، وتحديث منافذ الهواء الجانبية التي تحمل عبارة 70the Anniversary احتفالاً بالذكرى السبعين للسيارة، مع مصابيح LED على شكل مستطيلات صغيرة محاطة بمصابيح LED نهارية على شكل أسهم، مع مصابيح ضباب دائرية في الجزء السفلي من المصد لإضفاء مظهر جذاب وقوي.



أما بالنسبة للجزء الخلفي سنجد مصابيح على شكل أسهم أيضا لتتناسق مع المصابيح الأمامية، لكنها تختلف عنها في أنها متصلة بشريط كروم يمر فوق مقبض باب الأمتعة مع سقف عمودي يعطي مظهر الصندوق المميز للسيارة من الخارج، بالإضافة إلى وجود حلقة سحب خلفية تؤكد على هويتها المخصصة للطرق الوعرة، ويجعلها جاهزة للسحب إذا ما علقت على أي تضاريس .

الكابينة والتقنيات:



أما بالنسبة للكابينة، فقد تلقت تجديدا يمكنك ملاحظته بمجرد دخولك، وهو إضافة شاشة جديدة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة والتي تحل محل الشاشتين السابقتين في الفئات الأعلى لتقديم تصميم أكثر عملية مع القدرة على التحكم في الشاشة عبر مقبض دوار على جانب السائق لتقليل تشتته أثناء القيادة، بالإضافة إلى وجود توافق كامل مع نظامي Apple CarPlay و Android Auto، كما تأتي الفئة الأعلى بشاشة بمقاس 7 بوصات.

أما التفاصيل الأخرى فهي لم تتغير، حيث توفر الكابينة مستوى عاليًا من الفخامة والرفاهية بفضل التنجيد الجلدي الراقي، وتوفر مساحة كبيرة تتسع لـ 8 ركاب، فضلًا عن توفير نظام Bose الفاخر المكون من 13 مكبر صوت كما يمكن إضافة شاشتين خلفيتين مقاس 10.1 بوصات للترفيه مع دعم التدفئة والتبريد للمقاعد الأمامية.

مستوى الأمان:

لم تدخل نيسان باترول 2022 في أي اختبارات سلامة بعد لكنها تأتي بتقنيات سلامة متعددة ، بما في ذلك الفرامل الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة والتحذير من الاصطدامات، وكذلك نظام التدخل الذكي لتجنب مغادرة المسار، ومرآة الرؤية الخلفية المتصلة بكاميرا عالية الدقة مع اكتشاف النقط العمياء والرؤية المحيطية، بالإضافة إلى الأنظمة المساعدة للصعود والنزول من المرتفعات.

المحركات :

تتوفر نيسان باترول 2022 باثنين من أقوى المحركات في فئتها:

⦁ محرك سداسي الأسطوانات سعة 4 لترات وبقوة 275 حصانًا و 394 نيوتن متر من عزم الدوران بمتوسط استهلاك 8.4 كم / لتر.

⦁ محرك 5.6 لترات ثماني الأسطوانات بقوة 400 حصانًا (أو 828 حصانًا لفئة نيسمو عالية الأداء) و 560 نيوتن متر من عزم الدوران، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 6.9 كم / لتر.

يأتي كلاهما بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات مع دفع رباعي، حيث تحتوي باترول 2022 على نظام تعليق هيدروليكي من أجل الثبات المطلق على الطرق الوعرة والتضاريس الرملية، وتوفير راحة فائقة عند القيادة في شوارع المدينة، مع دفع رباعي ذكي بأوضاع مختلفة بما في ذلك الرمال والصخور والثلج والطرق التقليدية.

العيوب:

تعاني نيسان باترول 2022 من بعض العيوب، من بينها ارتفاع استهلاك الوقود، وإن كان هذا متوقعاً في هذه الفئة من السيارات، بالإضافة إلى أن الفئات الأعلى تقدم خامات دون المستوى في بعض الجوانب.

السعر:

تبدأ أسعار نيسان باترول 2022 في المملكة العربية السعودية من 202 ألف ريال بعد الضريبة، فيما يبدأ سعرها العالمي من 53,800 دولار.