مراجعة نيسان اكس تريل Nissan Xtrail 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تعد سيارة 2022 X-Trail من أفضل سيارات الدفع الرباعي، حيث تحتل المرتبة الثامنة في قائمة أفضل السيارات في فئتها بحسب موقع US News، وسنقدمها لك اليوم بعد تلقيها مؤخرًا العديد من التحديثات.

التصميم :



تأتي سيارة 2022 X-Trail مع شبكة نيسان V-Motion التقليدية، ولكن مع العديد من التحديثات للواجهة التي أصبحت أكثر حداثة مع مصابيح LED أمامية رفيعة للغاية ومصابيح مستطيلة بالأسفل لتقف على مسافة واحدة بين المظهر القوي والشكل الناعم بالرغم من وجود عدة خطوط بارزة على غطاء المحرك وعجلات بتصميم مهيب على الجانبين.

بالنظر للخلف، ستري خط عريض متصل بالمصابيح الخلفية البارزة، مع انحدار بسيط للسقف ناحية الخلف، والذي يعطي مظهرًا من الحداثة والعملية جنبًا إلى جنب مع النافذة الخلفية الكبيرة والمصد العريض.

الكابينة والتقنيات:



حصلت 2022 X-Trail على مقصورة أكثر فخامة وراحة من ذي قبل، مع تنجيد جلدي باستخدام مواد عالية الجودة، وشاشة مركزية 8 أو 9 بوصات، بالإضافة إلى مكبر صوتي مزود بـ 4 مكبرات صوت ودعم كامل لكل من Apple CarPlay و . Android Auto.

كل هذا بمستوى عالٍ من الرحابة ومساحة أمتعة يتفوق فيها على معظم الكروس أوفر، مع مقاعد بمستوى راحة أعلى من المتوسط، بالإضافة إلى إمكانية طي المقاعد الخلفية وبحقيبة أمتعة تسع 1112.8 لتر وإمكانية تقسيم حقيبة الأمتعة بعدة طرق بحيث يمكن تنظيم الأمتعة.



الأمان:

حصلت نيسان 2022 X-Trail على تصنيف 4 نجوم في اختبار التصادم من NHTSA بالإضافة إلى حصولها على جائزة +Top Safety Pick من معهد IIHS لاختبارات سلامة السيارات.

كما تأتي مع مجموعة واسعة من تقنيات السلامة بما في ذلك الكشف عن النقاط العمياء، مستشعرات ركن أمامية وخلفية، واكتشاف المشاة، وفرامل الطوارئ التلقائية وكاميرا الرؤية الخلفية، بالإضافة إلى مساعد القيادة ProPILOT ونظام تثبيت السرعة مع كاميرا الرؤية المحيطية وفرامل للركن.

العيوب:

تتركز أهم عيوب نيسان 2022 X-Trail في ضعف التسارع خاصة على الطريق السريع إضافة إلى ضعف أداء نظام الترفيه في بعض الأحيان وارتفاع سعرها مقارنة بكثير من المنافسين وأحيانا تعاني من علو صوت ناقل التروس.

أداء المحرك:

تحتوي 2022 X-Trail بشكل قياسي على محرك 4 أسطوانات بقوة 181 حصان مع دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي CVT بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 13.1 كم / لتر.

الأسعار:

تبدأ أسعار 2022 X-Trail المتوقعة من 100 ألف ريال تقريباً في المملكة العربية السعودية، في حين يبدأ سعرها العالمي من 26,050 دولار.