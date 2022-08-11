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مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

يوسف سرير

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار
تتميز لينكولن كورسير 2022 بأنها واحدة من أفضل خمس سيارات SUV فاخرة في تصنيفات موقع US News بفضل خيارات محركاتها القوية مع تجربة قيادة مريحة ودقة توجيه جيدة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات الأخرى، واليوم سوف نقدمها لك أثناء مراجعتها.

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

التصميم :

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مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار
بمجرد أن ترى لينكولن كورسير 2022، ستلاحظ رقيها وفخامتها، حيث يعكس تصميمها طابعًا أمريكيًا خالصًا من خلال الشبكة الفضية المتوسطة مع شعار لينكولن الشهير بالنجمة العمودية، مع مصابيح LED الأمامية الحادة نسبيًا ومصابيح ضباب منخفضة على شكل خط رفيع، بالإضافة إلى غطاء محرك به عدة خطوط بارزة .

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تستمر الخطوط الديناميكية بالجوانب موازية للسقف المائل قليلاً، مع عجلات كرومية جذابة، وفي الخلف توجد مصابيح نحيفة متصلة بشريط أحمر LED موازٍ لمصابيح الضباب السفلية، مع وجود فتحتي عادم.

الكابينة والتقنيات الداخلية :

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

توفر لينكولن كورسير 2022 مقصورة بأقصى درجات التطور، مع مقاعد كبيرة ومريحة في الأمام والخلف، مع ميزة ضبط المقعد في عشر وضعيات للمقاعد الأمامية وذاكرة في مقعد السائق وخيار لتعديل الوضعية في 24 اتجاهًا، بالإضافة إلى مساحة تخزين جيدة في حقيبة الأمتعة.

مراجعة لينكولن كورسير Lincoln Corsair 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تأتي الخامات بجودة ممتازة، إذ نجد بطانة كاملة من الجلد، صناعي في الفئات الأقل وطبيعي في الفئات الأعلى، مع زخارف معدنية وخشبية، بالإضافة إلى استخدام نظام الترفيه SYNC 3 عبر شاشة مقاس 8 أو 12.3 بوصة بواجهة جذابة، مع دعم Apple CarPlay و Android Auto، إلى جانب فتحتي USB وعشرة مكبرات صوت وخيار الشحن اللاسلكي ومكيف هواء مزدوج المنطقة، ودعم الدخول دون مفتاح وفتحة سقف بانورامية.

الأمان :

حصلت لينكولن كورسير على أعلى تقييمات السلامة من NHTSA و IIHS، وتشمل تقنيات السلامة الخاصة بها اكتشاف المشاة، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، واكتشاف النقط العمياء، وكاميرا الرؤية الخلفية.

الأداء :

يتوفر 2022 لينكولن كورسير بخيارين مختلفين للمحرك:
⦁ محرك رباعي الأسطوانات، بسعة اثنين لتر مع وجود تيربو، بقدرة 250 حصانًا و 380 نيوتن متر من عزم الدوران، باستهلاك وقود يبلغ 13.8 كم / لتر.
⦁ محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.3 لتر وبقوة 295 حصانا.
يأتي كلاهما مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات مع تجربة قيادة سلسة ومريحة ودفع رباعي.

العيوب :

تظهر العيوب الرئيسية لسيارة لينكولن كورسير 2022 في أنها لا توفر الكثير من المتعة والديناميكية مثل بعض منافسيها، بالإضافة إلى أنها تعاني من صغر حجم الشاشة المركزية مقارنة بالمنافسين، بالإضافة إلى حقيقة أن السقف المنحدر يجعل الركاب لا يشعرون بالراحة بسبب توفير مساحة رأس صغيرة، بالإضافة إلى أنها لا توفر العديد من أنظمة مساعدة السائق القياسية.

الأسعار :

تبدأ أسعار لينكولن كورسير 2022 من 150 ألف ريال في السعودية، فيما يبدأ سعرها العالمي من 43 ألف دولار.

يوسف سرير

انا يوسف سرير من مواليد 20 أبريل 1994 بالجزائر كاتب محتوى في مجال الصحة والطبخ و التقنية ومختلف المجالات المفيدة أسعى إلى تقديم محتوى راقي و متميز كما أني خريج جامعة علم النفس العمل والتنظيم بالجزائر أعمل في منصب مسيير في شركة سونا الغاز بالجزائر .


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