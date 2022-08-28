مراجعة كيا سيلتوس Kia Seltos 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تحتل كيا سيلتوس 2022 مرتبة جيدة في قائمة أفضل سيارات الدفع الرباعي الصغيرة حسب تصنيف US News، وذلك لأنها واحدة من أكثر الموديلات اتساعًا في المساحة الداخلية وواحدة من أكثر السيارات كفاءة في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى توفير تجربة قيادة مريحة، واليوم سنقدمها لك أثناء مراجعتها.

التصميم:



تأتي كيا سيلتوس 2022 بتصميم أنيق بغطاء محرك ممتد للأمام، وشبكة كيا المعروفة بوجه النمر، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومصابيح نهارية وأخرى ضباب أمامية متصلة بخط أسود يوضح عرض السيارة ويظهر النمط الشبابي.

كما يعطي السقف الأسود المائل للخلف مع فتحات العادم لمسة رياضية، مع مصدات خلفية وعجلات من 16 إلى 18 بوصة تعطي إحساسًا شبيهًا بسيارات الدفع الرباعي.

الكابينة والتقنيات:



عند دخولك سيارة كيا سيلتوس 2022، ستجد أنها تتميز بمستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة مع لوحات رقمية مقاس 3.5 أو 7 بوصات، بجانب شاشة لمس مقاس 7 بوصات للتحكم في نظام الصوت المتميز من Bose.



كما تأتي بمقاعد قماشية مريحة وواسعة يمكن أن تستوعب جميع الركاب، مع مقاعد أمامية تدعم أنظمة التبريد وتساعد على الجلوس براحة أكبر لفترات طويلة في الصيف، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي ووجود العديد من فتحات الـ USB بالإضافة إلى الإضاءة الداخلية المكونة من ثمانية ألوان وحقيبة أمتعة واسعة وعملية بسعة 433 لترًا.

السلامة والأمان:

أما فيما يتعلق بالسلامة، حصلت كيا سيلتوس على تصنيف خمسة نجوم في اختبارات ANCAP الأسترالية وتصنيف أربعة نجوم من NHTSA بالولايات المتحدة، وذلك نتيجة توفر فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية ونظام ال ABS بجانب توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا على جميع العجلات، مع كاميرا خلفية وأجهزة استشعار للمساعدة في ركن السيارة مع الكثير من الوسائد الهوائية والهيكل القوي.

السلبيات:

أما عن سلبيات كيا سيلتوس، فهي تتلخص في قدومها بمحرك ضعيف نسبيًا عند السرعات العالية، كما أن علبة التروس ذات القابض المزدوج لا تقدم أداء سلسًا كما هو مفترض فتشعر أنها بحاجة إلى بعض التعديلات لتصبح أسهل وأكثر استجابة.

كما لا تقدم أفضل مستوى ممكنًا من الأمان مقارنة بالمنافسين الذين حصلوا على خمسة نجوم في جميع الاختبارات حيث إنها لم تحصل على نفس التقييم في جميع اختبارات السلامة التي تقدمت لها.

المحركات:

تأتي كيا سيلتوس 2022 بمحركي رباعي الأسطوانات:

⦁ محرك 1.6 لتر بقوة 121 حصانًا وعزم 151 نيوتن متر، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 16.6 كم / لتر.

⦁ محرك توربيني سعة 1.4 لتر بقوة 138 حصان وعزم دوران 242 نيوتن متر، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 16.3 كم / لتر.

السعر:

تتوفر كيا سيلتوس في المملكة العربية السعودية، بسعر يبدأ من 65.500 ريال لأقل فئة، فيما يبدأ سعرها العالمي من 22.490 دولار أمريكي.