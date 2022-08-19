مراجعة كيا سيراتو Kia Cerato 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تحتل كيا سيراتو 2022 مكانة كبيرة في قائمة أفضل السيارات حسب موقع US News خاصة بعد الحصول على نسخة محدثة بالكامل لتكون أكثر تقدمًا وراحة ورحابة واليوم سنقدمها لك أثناء المراجعة الخاصة بها.

التصميم:



تتميز كيا سيراتو 2022 بتصميم رياضي مستوحى من شقيقتها الكبرى ستينجر الرياضية، والذي يتجلى بشكل خاص في الشبكة الأمامية حيث المصابيح الحادة، فضلاً عن الخطوط البارزة على غطاء المحرك.

في الجزء الخلفي، نجد مصابيح عريضة متصلة بشريط LED أحمر وسقف مائل لمنحها طابعًا رياضيًا مع مصدات مربعة الشكل يجعلها أقرب إلى السيارات الأوروبية.

الكابينة والتقنيات:



أما بالنسبة للمقصورة الداخلية لسيارة كيا سيراتو 2022، فهي تعكس مستوى ذا جاذبية ورقي كبير جدًا بدءًا من شاشة لمس عالية الحساسية مقاس 8 بوصات وتكييف هواء اختياري ثنائي المنطقة، بالإضافة إلى شاشة معلومات رقمية مقاس 4.2 بوصات لإظهار أهم البيانات.

بالإضافة إلى توفير تجربة ركوب مريحة، بفضل المستوى العالي من الراحة والخامات عالية الجودة، كما يمكن الحصول على كسوة جلدية للمقاعد وبعض جوانب الأبواب ولوحة القيادة لإعطاء مزيدًا من الجمال .

فيما يتعلق بالأمتعة، تُظهر سيراتو اهتمامها بالتطبيق العملي مرة أخرى من خلال تقديم حقيبة أمتعة بسعة 433 لترًا، والتي تتجاوز مساحة حقائب بعض السيارات الأكبر حجمًا، لإظهار مدى اهتمامها في توفير الراحة للعائلات.

أداء المحركات :

تتوفر كيا سيراتو 2022 بخيارين لمحرك رباعي الأسطوانات:

⦁ محرك 2 لتر وبقوة 123 حصانا مقترنًا بناقل حركة IVT بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 18.6 كم / لتر.

⦁ محرك تربو بقوة 204 أحصنة سعة 1.6 لتر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات واستهلاك وقود يبلغ 11.2 كم / لتر.

العيوب :

على الرغم من كل المزايا، فإن كيا سيراتو 2022 تعاني من بعض السلبيات، أهمها تجربة القيادة القاسية في بعض الأحيان بسبب التوجه الرياضي في التوجيه والتعليق، فستجد أن تجربة التوجيه في بعض الأحيان ليست كما هو متوقع، كا أن ناقل الحركة CVT المتوفر في الفئات الدنيا لا يوفر تجربة قيادة ممتعة.

الأسعار:

تبدأ أسعار كيا سيراتو 2022 في المملكة العربية السعودية من 74,546 ريالًا، بينما يبدأ سعرها العالمي من 19,090 دولارًا.