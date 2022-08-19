مراجعة كيا ستينجر kia stinger 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تلقت كيا ستينجر 2022 تحديثات مميزة لتصبح أكثر قوة وكفاءة وأمانًا مع الحفاظ على المظهر العام لتصميمها الشبابي المرغوب بقوة، واليوم نقدمها لك أثناء مراجعتها.

التصميم:



تحافظ كيا ستينجر 2022 على نمط تصميمها السابق مع بعض التعديلات الصغيرة والتي تجعلها تظهر بمظهر أكثر رياضية، حيث نرى واجهتها الأمامية بمستوى عالٍ من الانسيابية بالإضافة إلى شبكة كيا المعروفة ذات وجه النمر، كما تأتي بفتحة تهوية سفلية كبيرة ومصابيح ضباب عمودية أسفل المصابيح الأمامية والتي تأتي على شكل عيون، جنبًا إلى جنب مع غطاء محرك منحدر إلى الأمام بفتحات تهوية مدمجة به.

في الخلف نرى حقيبة الأمتعة فاست باك حيث تقع فوق فتحات التهوية الرباعي، بالإضافة إلى وجود مصابيح خلفية تمتد على الجانبين مع سقف مائل للخلف وفتحات تهوية جانبية.

المقصورة والتقنيات:



أصبح التصميم الداخلي أكثر حداثة وتطوراً مع شاشة مركزية بمقاس 10.25 بوصات بمستوى عالٍ من النعومة وسهولة التنقل ضمن قوائم النظام، فضلاً عن الجودة العالية للخامات التي تجعلك تشعر بأنك داخل سيارة سيدان ألمانية فاخرة، بغياب كامل للأسطح البلاستيكية واستبدالها بأغطية جلدية في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى مقاعد أمامية قابلة للتعديل في اتجاهات مختلفة، ومقاعد خلفية رحبة ومريحة.

مع دعم Android Auto و Apple CarPlay كما يتم عرض تحديثات حركة المرور ومع وجود نظام الصوت الفاخر Harman Kardon الذي يشتمل على 15 مكبر صوت مع شحن لاسلكي وتكييف هواء ثنائي المنطقة.

السلامة والأمان:

أما بالنسبة لسلامة كيا ستينجر 2022، فقد حصلت على تصنيف 5 نجوم في اختبارات NHTSA الأمريكية، وحصلت أيضًا على جائزة Top Safety Pick من المعهد الأمريكي IIHS في اختبارات التصادم ومن بين أهم تقنيات السلامة الخاصة بها الفرملة الأوتوماتيكية في حالات الطوارئ، ومساعد الاستقرار الإلكتروني ومراقب النقطة العمياء، والتنبيه من الاصطدام الأمامي والخلفي، والتحذير من مغادرة المسار.

أداء المحرك:

تقدم كيا ستينجر 2022 محركين مختلفين:

⦁ محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترات تيربو بقوة 300 حصانًا بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 16.1 كم / لتر.

⦁ محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر، مزدوج التيربو، 368 حصان، بمتوسط استهلاك يبلغ 9.1 كم / لتر في الدفع الخلفي و 12.3 كم / لتر في الدفع الرباعي.

كلاهما متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع دفع خلفي أو دفع رباعي.

السلبيات :

تعاني كيا ستينجر 2022 من بعض السلبيات، أهمها ارتفاع استهلاك الوقود في الفئات الأعلى، فضلاً عن مساحة ضيقة نسبيًا في الصف الخلفي بسبب النمط الرياضي، وأخيرًا عدم توفر ناقل يدوي يقلل بعض الشيء من الرغبة في امتلاكها.

السعر :

تبدأ أسعار كيا ستينجر في المملكة العربية السعودية من 150,000 ريال تقريباً، بينما سعرها العالمي يبدأ من 36,090 دولارًا.