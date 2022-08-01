مراجعة كاديلاك 2022 Cadillac CT4-V المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تقدم كاديلاك CT4 2022 تجربة من المتعة والرفاهية في فئة سيارات السيدان الفاخرة، حيث توفر تسارعًا قويًا مع تحكم وتوجيه ممتعين، بالإضافة إلى مقصورة بجودة عالية وتصميم خارجي مبهر، واليوم يمكنك رؤيتها بنفسك خلال المراجعة الخاصة بها.

التصميم

تأتي كاديلاك CT4 2022 بواجهة أمامية حادة مع شبكة متوسطة الحجم، بالإضافة إلى مصابيح LED جذابة تبدو وكأنها متصلة بمصابيح الضباب السفلية، بالإضافة إلى عجلات كرومية مميزة, وزجاج عازل لأشعة الشمس والصوت.

وفي الخلف، سترى مصابيح LED مميزة على شكل حرف T واثنين من منافذ العادم المزدوجة.

المقصورة والتقنيات

عند الدخول إلى كاديلاك CT4 2022 ستجد مستوى مثيرًا للإعجاب من الفخامة والرفاهية من خلال الكسوة الجلدية الراقية للمقاعد والأبواب، بالإضافة إلى شاشة لمس وسطية مقاس ثماني بوصات تدعم Apple CarPlay و Android Auto بالإضافة إلى خيار الحصول على شاشة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة.

توفر لك المقصورة خمسة مقاعد مع مساحة جلوس متوسطة جيدة في الأمام ومحدودة في الخلف، مع منفذي USB ونظام صوتي قوي مكون من ثمانية مكبرات صوت بالإضافة إلى Bluetooth وراديو وخيار الحصول على نظام صوتي من Bose مع 14 مكبر صوت، أو نظام صوتي محيطي AKG بـ 15 مكبر صوت.

الأمان

من النادر أن تحصل السيارات الفاخرة على اختبارات السلامة، وهذا ما ينطبق على كاديلاك CT4 2022، لكنها توفر مستوى عاليًا من الأمان من خلال أنظمة كاميرا الرؤية الخلفية، والتحذير من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ عند كشف المشاة، واهتزاز المقاعد عند احتمالية وقوع حوادث، بالإضافة إلى وجود شاشة معلومات علوية، ونظام تثبيت السرعة المتكيف وكشف النقط العمياء.

الأداء والاستهلاك

تأتي كاديلاك 2022 CT4 بمحركين، أنواعهما كالتالي:

محرك أربعة سلندر، سعة 2 لتر تيربو، 237 حصانًا و 350 نيوتن .متر عزم دوران، مع دفع خلفي أو دفع رباعي، وناقل حركة أوتوماتيكي اختياري بـثمان أو عشر سرعات، بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 1 كم/لتر.

محرك أربعة سلندر، 7 لتر تيربو، 325 حصان و 515 نيوتن. متر عزم دوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي عشر سرعات مع دفع خلفي أو دفع رباعي، بمتوسط ​​استهلاك للوقود يبلغ 10.6 كم/لتر.

العيوب

عيوب كاديلاك CT4 ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال، فهي أرخص سيارة كاديلاك ومن بين أرخص سيارات كاديلاك في فئتها بشكل عام، وهذا ينعكس في جودة موادها الداخلية مقارنة بمنافسيها، ولكن العيب الأكثر أهمية هو المساحة المحدودة للجلوس في مقصورتها في الصف الخلفي مع حقيبة أمتعة صغيرة في نفس الوقت، مما يجعلها غير عملية بشكل كبير.

الأسعار

تبدأ أسعار كاديلاك CT4 في السعودية من 153400 ريال، فيما تبدأ أسعارها عالميًا من 33700 دولار.