مراجعة فولكس واجن جولف GTI 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تصنف فولكس فاجن جولف GTI 2022 كواحدة من أفضل السيارات الرياضية الصغيرة على الإطلاق، خاصة بعد أن حصلت مؤخرًا على جيل جديد كليًا لتصبح أفضل سيارة مدمجة في فئتها وفقًا لتقييم موقع US NEWS، واليوم سنقدمها إليك من خلال المراجعة الخاصة بها.

التصميم



تتميز سيارة فولكس فاجن جولف GTI 2022 بتصميم رياضي غني بالديناميكية في جميع أنحاء هيكلها الأنيق، من الشبكة الكبيرة مع مصابيح الضباب المدمجة، إلى الخطوط الحادة على غطاء المحرك ومصابيح LED المتصلة بخط رفيع بوسطها شعار فولكس فاجن.

من الجوانب، نلاحظ وجود خطوط بارزة تمتد من غطاء المحرك والعجلات الأمامية إلى الخلف، مع ظهور واضح للانحناء الجانبي المستمر ليضيف إلى المظهر الرياضي، بالإضافة إلى المصد الخلفي الجديد ومصابيح LED الخلفية المميزة بالإضافة إلى اثنين من فتحات العادم.

المقصورة والتقنيات الداخلية



تتمتع المقاعد الداخلية بطابع رياضي قوي مع مستويات عالية من الراحة في الأمام والخلف، ويوجد أعلى لوحة القيادة شاشتان مقاس عشر بوصات لنظام الترفيه والعدادات الرقمية، مع توفر تنجيد من الجلد الناعم عالي الجودة ومواقع تخزين مختلفة.



بالإضافة إلى الدعم الكامل للأوامر الصوتية الطبيعية وAmazon Alexa، مع دعم شحن الهاتف اللاسلكي ووجود إضاءة محيطة اختيارية بعشرة ألوان مع خيار لشاشة معلومات علوية لعرض أهم المعلومات على الزجاج الأمامي وخيار الحصول على نظام صوتي فاخر Harman Kardon بالإضافة إلى زيادة مساحة المقصورة وحقيبة الأمتعة.

الأمان

الجيل الجديد من فولكس فاجن جولف GTI لم يخضع بعد لاختبارات السلامة، ولكن أهم ميزات السلامة تكمن في توفر خمس وسائد هوائية قياسية، والاستقرار الإلكتروني، ومراقبة النقطة العمياء ،قفل اّمن للأطفال، ومساعد الفرامل ومثبت سرعة متكيف بالإضافة إلى التحكم الأمامي مع أنظمة تحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، مع مراقبة للمشاة وراكبي الدراجات، ولعل أهم تقنية جديدة هي مساعد السفر الذي يسمح للسيارة بقيادة نفسها بسرعات تصل إلى 210 كم / ساعة، ولكن فقط عندما يضع السائق يديه على عجلة القيادة.

أهم العيوب

أهم ما يعيب فولكس فاجن جولف GTI هو وجود منافسين يتمتعون بأداء أعلى، حتى لو لم يستخدموا خامات تصنيع عالية الجودة، كما أن صوت العادم عال جدًا، بالإضافة إلى أن ناقل الحركة الأوتوماتيكي DSG لا يمكن أن يكون مناسبًا لمن يحبون القيادة بناقل يدوي لأنه يتردد في بعض النقلات.

المحركات



يأتي المحرك رباعي الأسطوانات سعة اثنين لتر بقوة 245 حصانًا وعزم دوران 370 نيوتن متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات مع دفع أمامي للتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 6.3 ثوان، وبحد أقصى يصل إلى 250 كم / ساعة بينما يأتي استهلاك الوقود ليصل إلى 10.2 كم / لتر في المدينة و 13.6كم / لتر على الطريق السريع.

الأسعار

تتوفر سيارة فولكس فاجن جولف GTI 2022 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 169200 ريال، بينما يبدأ السعر عالميًا من 30 ألف دولار.