مراجعة شفروليه ترافيرس Chevrolet Traverse 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



حصلت شفروليه ترافيرس 2022 على تقييم جيد في قائمة أفضل سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، حيث تتميز بمقصورة في قمة الرحابة والراحة، بالإضافة إلى العديد من التقنيات الحديثة وتجربة القيادة المريحة، إلى جانب محرك قوي سداسي الأسطوانات, واليوم سنعرضها عليكم خلال مراجعتها.



التصميم :



تأتي سيارة شفروليه ترافيرس 2022 بتصميم صندوقي مميز، حيث تتميز الواجهة الأمامية بمظهر مسطح وتصميم شبكي مزدوج مع شعار شيفروليه بالداخل ومصابيح أمامية جذابة.

في الخلف، هناك لمسات عدوانية ورياضية طفيفة مع مصابيح ضخمة بإضاءة مميزة، بالإضافة إلى شريط كروم يزين باب حقيبة الأمتعة مع منافذ عادم مستطيلة والعديد من الخطوط الجانبية القوية.

الكابينة والتقنيات الداخلية :



تتميز سيارة شفروليه ترافيرس 2022 بمقصورة رحبة للغاية وذات تقنية عالية، بالإضافة إلى بعض اللمسات الراقية في الفئات الأعلى من خلال التنجيد الجلدي للمقاعد والأبواب بتصميم شامل يجعل الجميع يشعرون بالرحابة, مع توفير ثلاثة صفوف من المقاعد بالإضافة إلى الديكورات الخشبية والعديد من أماكن التخزين الفسيحة.

ومن أهم التقنيات التي توفرها شاشة لمس مركزية مقاس سبعة أو ثماني بوصات مزودة بعدة أزرار سريعة لتسهيل الوظائف الأكثر شيوعًا، بالإضافة إلى دعم Apple CarPlay و Android Auto والملاحة و Bluetooth و USB، مع نظام صوتي مكون من ست أو عشرة مكبرات صوت، تكييف هواء ثلاثي المنطقة وسقف بانورامي.

الأمان :

حصلت شفروليه ترافيرس 2022 على تصنيف خمسة نجوم من NHTSA في العديد من اختبارات السلامة من التصادم، ومن أهم أنظمة السلامة توفير وسائد هوائية علوية وجانبية لجميع الركاب بالإضافة إلى مانع انغلاق المكابح للعجلات الأربعة (ABS) إلى جانب نظام التحكم بالثبات ومصابيح نهارية.

المحركات :

تأتي شفروليه ترافيرس 2022 بمحرك V6 سعة 3 لترات بقوة 310 حصان وعزم 360 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي مكون من تسع سرعات بدفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، وقدرة تسارع 0-100 كم/ساعة خلال 6.9 ثوان وسرعة قصوى تبلغ 210 كم/ ساعة، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ 7 كم/لتر.

العيوب:

تشمل العيوب الرئيسية لشفروليه ترافيرس 2022 أنها لا تأتي بإصدار عالي الأداء مثل بعض المنافسين، كما أنها غير مناسبة للطرق الوعرة، ولا توفر تقنيات متطورة لتجنب الاصطدام بشكل قياسي، مثل المكابح الأوتوماتيكية .

وفي الوقت نفسه، تم تصنيف المصابيح الأمامية بتقييم أقل من المتوسط، والخامات الداخلية في الفئات الأقل أقل من المتوقع.

الأسعار :

تبدأ أسعار سيارة شفروليه ترافيرس 2022 من 138600 ريال في السعودية و 33700 دولار في الأسواق العالمية.