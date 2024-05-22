مراجعة شاملة لسيارة شيري تيجو 7 برو 2024 

إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية أنيقة وعملية في نفس الوقت، فإذًا سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 هي الخيار الأمثل لك؛ لما تتمتع به من تقنيات متطورة، بالإضافة إلى مساحتها الرحبة ومساحة التخزين الواسعة، وفيما يلي نوضح كل ما ورد عن هذه السيارة.

محرك سيارة شيري تيجو 7 برو 2024

تم تجهيز سيارة الكروس أوفر الصينية شيري تيجو 7 برو 2024 ماكس لكجري، بمجموعة نقل متطورة تجعلها الأفضل بين منافسيها؛ نظرًا لما تتمتع به من مواصفات يُمكن عرضها على النحو التالي:-

نوع المحرك محرك بنزين رباعي الأسطوانات. سعة المحرك 1.6 لترًا. القوة الحصانية قوة المحرك تصل إلى 194 حصانًا. عزم الدوران يصل إلى 230 نيوتن لكل متر. نوع البنزين بنزين 91. نوع ناقل الحركة أوتوماتيك CVT. السرعة القصوى 186 كيلو مترًا في الساعة. معدل التسارع من السكون حتى الوصول إلى 100 كيلو متر في غضون 10.1 ثانية. معدل استهلاك الوقود تستهلك السيارة حوالي لترًا من الوقود لقطع مسافة 16.8 كيلو مترًا.

ما الجديد في سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 ؟

تم إضافة العديد من التقنيات الحديثة المتطورة إلى السيارة، بالإضافة إلى عدد من الترقيات التكنولوجية، التي قد تتمثل في الآتي:-

السيارة مزودة بنظام تثبيت السرعة؛ لسهولة قيادتها على الطرق الوعرة.

السيارة مزودة بريموت كنترول؛ للتحكم في فتحها وإغلاقها عن بُعد.

سعر سيارة شيري تيجو 7 برو 2024 في السعودية

تتوافر جميع موديلات سيارة شيري تيجو 7 برو لدى وكيلها الحصري في السعودية، وهو شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، وذلك بالأسعار الآتية:-