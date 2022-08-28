مراجعة سوبارو ليجاسي subaru legacy 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تحتل سوبارو ليجاسي 2022 مرتبة جيدة في قائمة US News لأفضل سيارات السيدان متوسطة الحجم، وذلك بفضل مقصورتها الفسيحة والأنيقة ونظام الدفع الرباعي الذي يوفر متعة القيادة على الطرق الوعرة، فضلاً عن توفير الكثير من الميزات بسعر مناسب واليوم سوف نقدم لك المراجعة الخاصة بها.

التصميم:



لم تخضع سوبارو ليجاسي 2022 لأي تغييرات لتحافظ على تصميمها القوي، فهي تأتي مع مصابيح LED هجومية رفيعة ومصابيح نهارية على شكل حرف C، مع شبكة أفقية مبطنة بالكروم الأسود اللامع يحمل شعار سوبارو، بالإضافة إلى مصابيح الضباب الأنيقة إلى جانب عجلات مقاس 18 بوصة وخطوط أنيقة تظهر على غطاء المحرك الأمامي.



بالنظر إلى الخلف، ستجد مصابيح خلفية على شكل حرف C أيضًا،كما يشتمل غطاء صندوق الأمتعة على جناح بسيط بالإضافة إلى مصد أسود خلفي به فتحتي عادم لمنحها لمسة رياضية بسيطة.

الكابينة والتقنيات:



عند دخول المقصورة ، نجد أنها ذات مستوى عالٍ من الفخامة والرقي، حيث تأتي ببطانة جلدية عالية الجودة في الفئات الأعلى مع مقاعد مريحة للظهر، وتوفير مساحة هائلة للرأس والساق في الأمام والخلف، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية بسهولة لزيادة مساحة التخزين.

بالنسبة للتقنيات، فهي تأتي بشاشة اختيارية تعمل باللمس مقاس 7 أو 11.6 بوصة سريعة الاستجابة للتحكم في معظم وظائف السيارة مع وجود عدد بسيط من الأزرار، ودعم Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى تكييف هواء ثنائي المنطقة مع خيار فتحة سقف ونظام ملاحة بالإضافة إلى وجود أربع فتحات USB وفتحتي للطاقة 12 فولتًا.

السلامة والأمان:

حازت سوبارو ليجاسي 2022 على أعلى تصنيفات السلامة في اختبارات IIHS الأمريكية فهي من بين الأفضل في فئتها، حيث تأتي مع العديد من أنظمة مساعدة السائق مثل أنظمة التحذير من مغادرة المسار، بالإضافة إلى فرامل أوتوماتيكية في حالات الطوارئ والتحذير من الاصطدامات مع توفير كاميرا خلفية، ونظام مراقبة للنقط العمياء ومراقبة لمستوى انتباه السائق.

المحرك:

تأتي سوبارو ليجاسي 2022 بخيارين للمحرك:

⦁ محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر بقوة 182 حصانًا و 238 نيوتن متر من عزم الدوران، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 15.1 كم / لتر.

⦁ محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.6 لتر وبقوة 257 حصان و 350 نيوتن متر من عزم الدوران، بمتوسط استهلاك وقود يبلغ 12.1 كم / لتر.

كلاهما يأتي مع ناقل حركة CVT مع دفع رباعي.

العيوب:

تأتي أكبر عيوب سوبارو ليجاسي في محركها الضعيف نسبيا مع تجربة قيادة غير مريحة، وتصميم تقليدي في رأي الكثيرين، كما أن ناقل الحركة CVT يركز أكثر على الاقتصاد في السعر بدلاً من متعة القيادة، ويمكن لأنظمة الأمان تشويش السائق في بعض الأحيان بسبب سرعة الاستجابة الزائدة في بعض المواقف.

السعر:

يبدأ سعر سوبارو ليجاسي في المملكة العربية السعودية من 126،500 ريال، فيما يبدأ سعرها العالمي من 22،995 دولارًا أمريكيًا.