مراجعة جي إم سي يوكون GMC Yukon 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تقدم جي إم سي يوكون 2022 نفسها على أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة ومتكاملة مع مقصورة فسيحة فاخرة ذات مستوى عالٍ من الأداء القوي، وبالتالي فهي تحتل مكانة كبيرة بين أفضل السيارات في فئتها وفقًا لـ US News، واليوم سنقدمها لك أثناء مراجعتها.

التصميم :



تتميز واجهة سيارة 2022 جي إم سي يوكون بشبكة أمامية كبيرة يتوقف شكلها على حسب الفئة، حيث تكون مطلية بالكروم مع فتحات تهوية عديدة في نسخة دينالي ذات الفئة الأعلى، وبسيطة بخطوط عريضة في الفئات الدنيا، يحيط بالشبكة مصابيح LED على شكل حرف C بمظهر رائع، مع خطوط بارزة على غطاء المحرك ومصد أمامي كبير.

على الجوانب، نجد مصدات بارزة وتعزيزات بلاستيكية أسفل الهيكل، وألواح تدعيم إضافية لنسخة AT4 الجديدة للحماية من الطرق الوعرة، مع سقف مسطح وإطارات بمقاس 22 بوصة.

في الخلف نلاحظ جناحًا مدمجًا في نهاية السقف مزودًا بمصد سفلي هائل ومصابيح على شكل حرف L، بالإضافة إلى اسم GMC على حقيبة الأمتعة الضخم الذي يمكن أن يستوعب أكثر من 4000 لتر.

المقصورة والتقنيات :



مستوى الفخامة والرحابة يوكون 2022 مثيرًا للإعجاب، يظهر هذا من خلال عجلة قيادة جلدية متعددة الأزرار مرتبة مع شاشة عرض رقمية، إلى جانب شاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصات لنظام المعلومات والترفيه وشاشة علوية مقاس 15 بوصة تعرض أهم المعلومات على الزجاج مباشرة أمام السائق ليكون بكامل تركيزه مع الطريق.

كذلك تأتي بتنجيد جلدي فاخر للمقاعد مع تطعيمات خشبية وتطريز رقيق أنيق مع توافر نظام تكييف هواء أوتوماتيكي بالإضافة إلى شاحن لاسلكي وحاملات أكواب مع إمكانية وجود شاشتين تعملان باللمس بمقاس 12.6 بوصة لركاب الصف الثاني.

السلامة والأمان :



ومن أهم أنظمة الأمان، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي مع كشف المشاة في الأمام والخلف ومتابعة السيارات القادمة عند الرجوع للخلف، وكذلك فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية مع التنبيه عند مغادرة المسار والعودة التلقائية إليه هذا بالإضافة إلى نظام مساعد الركن ليسهل عملية ركن هذه السيارة العملاقة الحاصلة على تصنيف 4 نجوم من NHTSA الأمريكية.

المحركات والاستهلاك:

تقدم يوكون 2022 خيارين للمحرك :

⦁ محرك ثماني الأسطوانات سعة 5.3 لترات وبقوة 355 حصاناً وعزم دوران 520 نيوتن متر، بمتوسط استهلاك وقود يصل إلى 7.4 كم / لتر.

⦁ محرك ثماني الأسطوانات سعة 6.2 لترات بقوة 420 حصانًا و 623 نيوتن متر من عزم الدوران، بمتوسط استهلاك وقود يصل لـ 7 كم / لتر.

هذا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، بالإضافة إلى نظام تعليق خلفي مستقل، وتحكم مغناطيسي في مستوى الارتفاع عن الأرض.

العيوب:

تحتوي 2022 GMC Yukon على عيوب بسيطة، مثل الشعور بميل بسيط عند المنعطفات، والمقاعد غير مريحة نسبيًا، وسرعة تغيير ناقل الحركة ليست الأفضل في فئتها.

الأسعار:

تبدأ أسعار يوكون 2022 في المملكة العربية السعودية من 222,500 ريال بينما يبدأ سعرها العالمي من 52,100 دولار.