مراجعة جينيسيس Genesis G90 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



تأتي 2022 Genesis G90 بتقييم جيد في قائمة أفضل سيارات السيدان الفاخرة حسب تصنيف مجلة US News، نتيجة لتقنياتها الفخمة فضلاً عن خيارين قويين للمحرك وتجربة قيادة في قمة الراحة، واليوم نقدمها لكم خلال مراجعتها.

التصميم :



تأتي 2022 Genesis G90 بتصميم فاخر يبرز في المقدمة مع شبك ماسي ضخم متصل بغطاء محرك كبير بخطوط ديناميكية بارزة، إلى جانب خطوط أكثر بساطة في المصد السفلي مع فتحات تهوية صغيرة بالإضافة إلى مصابيح أمامية منفصلة للحصول على مظهر عام جذاب ومبهر.

على الجانبين، توحي الرفارف الضخمة بلمسات رياضية بفضل فتحات التهوية المصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى المصابيح الخلفية الكبيرة المتصلة بشريط LED مع فتحات العادم المزدوجة التي تشبه بشكل مبهر الشبكة الأمامية .

التقنيات الداخلية :



تأتي مقصورة 2022 Genesis G90 مع العديد من التحسينات المميزة، بما في ذلك شاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة مع قابلية استخدام يضاهي الأنظمة الألمانية، مع دعم Apple CarPlay و Android Auto و Mirror Link للتواصل إلى السيارة عبر تقنية البلوتوث، جنبًا إلى جنب مع عدادات رقمية ورسومات محدثة ودعم الملاحة.

توفر السيارة السيدان الفاخرة نظامًا نشطًا يقلل من ضوضاء الطريق والاهتزازات داخل المقصورة بفضل وجود نظام تعليق متكيف، مع المقاعد المغطاة بجلد نابا الفاخر ومساحة واسعة في المقصورة للحصول على أفضل تجربة قيادة ممكنة، بالإضافة إلى وجود العديد من الزخارف الخشبية والمعدنية في جميع أنحاء المقصورة، مع دعم تغيير موضع المقاعد الأمامية في 22 اتجاهًا للسائق و 16 اتجاهًا للراكب، بالإضافة إلى خيار الحصول على تبريد وتدفئة لجميع المقاعد.

الأمان :

حصلت جينيسيس G90 على جائزة Top Safety Pick + من معهد IIHS لاختبارات سلامة المركبات بفضل نتائجها البارزة، وتشمل أنظمتها الرئيسية نظام المساعدة في تتبع المسار، ومساعدة تجنب الاصطدام الخلفي، ومساعدة تجنب الاصطدامات الأمامية، وكشف السيارة والمشاة، ومساعد الخروج الآمن الذي ينبه السائق لوجود سيارة تقترب من الأبواب في حال محاولة مغادرة السيارة، بالإضافة إلى مساعد الطريق السريع والذي يجمع بين مثبت السرعة المتكيف والحفاظ على المسار مع نظام قراءة إشارات المرور لضبط السرعة القصوى تلقائيًا.

المحركات والأداء :



تتوفر G90 2022 باثنين من الخيارات:

⦁ الأول محرك V6 تيربو 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم 510 نيوتن.متر بمعدل استهلاك وقود 7.2 كم/لتر داخل المدن و10.6 كم/لتر بالطرق السريعة .

⦁ الثاني محرك V8 سعة 5 لتر بقوة 420 حصان وعزم 519 نيوتن.متر بمعدل استهلاك وقود 6.8 كم/لتر داخل المدن و10.2 كم/لتر بالطرق السريعة .

ويتصل كلا المحركين بناقل أوتوماتيكي ثماني سرعات مع تسارع من 0-100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية بدفع خلفي قياسي أو كلي اختياري.

العيوب :

تحتوي 2022 Genesis G90 على بعض العيوب، أكبرها استهلاك الوقود المرتفع، وتجربة استخدام نظام الترفيه في بعض الأحيان غير جذابة مقارنة ببعض المنافسين، وسعر مرتفع، وتكلفة التشغيل المرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة والصيانة والوقود.

الأسعار:

تبدأ أسعار 2022 Genesis G90 في السعودية من 278 ألف ريال قبل الضريبة، بينما يبدأ السعر العالمي من 73950 دولار.