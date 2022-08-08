مراجعة بي إم دبليو الفئة الثانية BMW 2 Series 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تحتل سيارة BMW 2 Series 2022 مراتب متقدمة ضمن فئة السيارات الصغيرة الفاخرة وفقًا لموقع US News، وهي متوفرة بنسختي الكوبيه والسيدان مع تجربة قيادة في غاية الروعة لكليهما ولقد حصل إصدار الكوبيه على تحديث لتصميمه في عام 2022، واليوم سنقدمها لكم أثناء المراجعة.



التصميم



تقدم الفئة الثانية من BMW 2022 تصميمًا محدثًا مع شبكة أمامية رفيعة ومنافذ هواء سفلية وجانبية، ومصابيح fdp LED بارزة، وخطوط ديناميكية وجنوط رائعة بتصاميم رياضية، بالإضافة إلى سقف مائل للخلف.



بالإضافة إلى المصابيح الخلفية الأنيقة بتقنية LED والأكثر حدة في نسخة الكوبيه من السيدان، فضلاً عن وجود فتحتين للتهوية خلف العجلات الخلفية وفتحتي عادم مع شريط أسود يربط المصابيح الخلفية مواز لجناح مدمج في حقيبة الأمتعة .

المقصورة والتقنيات الداخلية



في مقصورة سيارة BMW 2، ستجد نظامًا ترفيهيًا يدعم Apple CarPlay و Android Auto لاسلكيًا عبر شاشة مقاس 8.8 بوصات جنبًا إلى جنب مع شاشة عدادات رقمية مقاس 5.1 بوصة، مع خيار لشاشة أكبر مقاس 10.25 بوصات وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصات، مع دعم لتكييف هواء ثنائي المنطقة، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور Harman Kardon مزود بـ 16 مكبر صوت محيطي، كما يمكن الحصول على فتحة سقف.

تتميز عجلة القيادة بتصميم رياضي مع العديد من الأزرار اللمسية، بينما نجد أبوابًا بمساحات تخزين واسعة ومساند أذرع مريحة، بالإضافة إلى خطوط إضاءة بسيطة ومقاعد أمامية مريحة للغاية، خاصة للسائق لضمان أفضل وضعية قيادة ممكنة مع مساحة خلفية جيدة في إصدارات السيدان على عكس إصدارات الكوبيه.

الأمان

حصلت سيارة BMW 2 Series 2022 على تصنيف أربعة نجوم في اختبارات السلامة Euro NCAP، وتأتي مع مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق بما في ذلك الرادار وأجهزة الاستشعار بالموجات فوق الصوتية مع كاميرا تنبه بأي مخاطر محيطة لتسهيل القيادة، مع أنظمة أمان قياسية تشمل اكتشاف المشاة والفرملة التلقائية للطرق المزدحمة مع تحذير مغادرة المسار ومساعدة التوجيه عند الرجوع عن المسار مع مثبت سرعة متكيف اختياري، بالإضافة إلى التحذير من الاصطدام الخلفي، بالإضافة إلى خيار لنظام ركن السيارات الذاتي الذي يجعل من السهل ركن السيارة في أي مكان.

أداء المحركات

من حيث الأداء، سنجد أن BMW 2 تأتي بخيارين للمحرك، الأول هو نسخة ثلاثي الأسطوانات بقوة 140 حصانًا في i 218 مع دفع خلفي، الثاني محرك أقوى رباعي الأسطوانات مع 306 حصان في نسخة M235i xDrive ذات الدفع الرباعي، مما يسمح بالتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.9 ثوان، بينما يبلغ متوسط استهلاك الوقود في المدينة 8.9 كم / لتر و 13.1كم / لتر على الطرق السريعة.

كما تقدم نسخة الكوبيه الجديدة 2022 محركًا سداسي الأسطوانات بقوة 374 حصانًا.

تأتي جميع الإصدارات مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـثماني سرعات مع دفع خلفي أو دفع رباعي.

العيوب

أما بالنسبة للجوانب السلبية، فإن الفئة الثانية من BMW تأتي بمساحة خلفية محدودة حتى في نسخة السيدان بسبب السقف شديد الانحدار، والذي يصعب أيضًا الدخول والخروج، بالإضافة إلى حقيقة أن خامات المقصورة لا تعكس الفخامة والرفاهية لسيارات BMW المعروفة، وستدرك أخيرًا أن الخيارات الإضافية المختلفة تأتي بتكلفة عالية.

الأسعار

تصل بي إم دبليو الفئة الثانية في السوق العالمي بسعر يبدأ من 36 ألف دولار تقريباً، بينما تصل في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 175 ألف ريال تقريباً.