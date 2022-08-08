مراجعة بورشه Porsche 911 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

تعتبر سيارة بورش 911 واحدة من أكثر السيارات الرياضية الفاخرة شهرة في العالم، وهي واحدة من أفضل السيارات في هذه الفئة حسب تصنيف US News، فهي توفر تسارعًا ممتازًا وتوجيهًا دقيقًا جدًا بالإضافة إلى المستوى الجيد للخامات الداخلية والخارجية لذلك نقدمها لك خلال مراجعتنا اليوم.

التصميم



تأتي بعض ميزات بورش 911 من طراز كاريرا، لكنها تحافظ على تميزها من خلال واجهة أمامية أكثر عدوانية مع فتحات تهوية كبيرة وفاصل هوائي أمامي لتحسين الديناميكا الهوائية والسرعة القصوى، بالإضافة إلى مصابيح Led تتميز بتصميم راق ورفارف عريضة مع فتحات تهوية خلفية أمام عجلات مصممة بشكل فريد مقاس 20 أو 21 بوصة.

في الجزء الخلفي، سنرى مصابيح خلفية متصلة بشريط رفيع من مصابيح LED مع جناح خلفي وفتحات عادم رباعية مستطيلة الشكل، بجوار مصد خلفي وسقف مائل للخلف للحفاظ على السمة الرياضية .

المقصورة والتقنيات الداخلية



يوجد داخل بورش 911 مستوى مبهر للأعين بفضل شاشة وسطية مقاس 10.9 بوصات تدعم Apple CarPlay لاسلكيًا و Android Auto مع عدادات رقمية مقاس سبع بوصات، بالإضافة إلى نظام صوتي بثمانية مكبرات صوت أو آخر من أجهزة Bose الفاخرة بـ 12 مكبر صوت أو نظام Burmester عالي الجودة بـ 13 مكبر صوت.



تشمل التقنيات الاختيارية تكييف الهواء ثنائي المنطقة، ونظام مراقبة الأداء على الحلبة لمساعدة السائق على تقييم أدائه وتحسينه، وتنقية هواء المقصورة، والإضاءة المحيطة، والسقف البانورامي.

من حيث الفخامة، تتمتع المقصورة بفرش جلدي فاخر مع مقاعد رياضية وزخارف من ألياف الكربون مع لمسات من الألومنيوم وشكل عام مبهر، كما تعمل المقاعد الرياضية على دعم الظهر بشكل مريح مع وجود خيار ضبط الوضع في 18 اتجاهًا مختلفًا للمقاعد الأمامية بلمسة زر، وتتمتع عجلة القيادة بتصميم جذاب ومميز.

الأمان

لم يتم اختبار بورش 911 للسلامة نظرًا لارتفاع سعرها، ولكنها تأتي مع العديد من أنظمة السلامة المتقدمة مثل التحكم التلقائي في طاقة المصباح الأمامي، ومراقبة النقاط العمياء، والرؤية الليلية، والتنبيه من الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية عند الطوارئ، إلى جانب التحذير من مغادرة المسار والمساعدة في البقاء عليه مع مثبت سرعة متكيف.

المحرك والأداء

تقدم بورش 911 عدة خيارات للمحرك:



⦁ محرك سداسي الأسطوانات، بسعة ثلاثة لترات، مزدوج التيربو، 379 حصان، متوسط ​​استهلاك 8.9 كم / لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات، بسعة ثلاثة لترات، مزدوج التربو 443 حصان، متوسط ​​استهلاك 8.7 كم / لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات، بسعة ثلاثة لترات، مزدوج التربو بقوة 473 حصان، متوسط ​​استهلاك 8.6 كم / لتر.

⦁ محرك سداسي الأسطوانات بسعة أربعة لترات مزدوج التيربو بقوة 502 حصان بمتوسط ​​استهلاك 8.6 كم / لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات بسعة أربعة لترات وبقوة 502 حصان متوسط ​​استهلاك 7.4 كم / لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو بسعة 3.8 لتر مع 572 حصان ، متوسط ​​استهلاك 7.4كم / لتر .

⦁ محرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو بسعة 3.8 لتر بقوة 640 حصان بمتوسط ​​استهلاك 7.4 كم / لتر.

العيوب

تعاني بورش 911 من نفس عيوب السيارات الرياضية الأخرى، مثل الأسعار الباهظة حتى في أدنى فئة، بالإضافة إلى المساحة الضيقة للمقاعد الخلفية لدرجة أنها تكاد تكون غير مناسبة للاستخدام، كذلك ضيق مساحة حقيبة الأمتعة وارتفاع أسعار معظم الإضافات الاختيارية.

الأسعار

تبدأ أسعار بورشه 911 من 461648 ريال في المملكة العربية السعودية شاملة الضرائب، فيما تبدأ أسعارها عالميًا من 101200 دولار .