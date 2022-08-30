مراجعة ام جي 5 MG-5 2022 المواصفات والمميزات والعيوب والأسعار



غالبًا ما يكافح الشباب والعائلات ذات الدخل المنخفض للعثور على سيارة تناسب قدراتهم المالية واحتياجاتهم اليومية في نفس الوقت، ولكن MG5 تحل هذه المشكلة نتيجة لقدومها بمتطلبات الأمن والسلامة والراحة الداخلية مع تصميم خارجي جذاب، لذلك سوف نقدمه لك أثناء مراجعتها.

التصميم:



تتميز 2022 MG5 بتصميم أمامي بواجهة جذابة وبسيطة تعتمد على شبكة رباعية سوداء مع العديد من خطوط الكروم وشعار MG كبير في المنتصف، مع فتحتي تهوية أسفل مصابيح LED الأمامية، بالإضافة إلى سقف مائل نسبيًا للخلف وخطوط مميزة على الجانبين.

كما توفر العديد من تصميمات الإطارات المختلفة التي تعطي مظهرًا رياضيًا جذابًا بأحجام تبدأ من 16 بوصة، بالإضافة إلى تصميم أمتعة خلفي أنيق مع اثنين من المصابيح الخلفية.

الكابينة والتقنيات:



ستجد داخل كابينة MG5 مستويات مبهرة من الفخامة والرقي، خاصة في الفئة المميزة التي توفر تنجيدًا جلديًا لجميع المقاعد مع العديد من التقنيات الحديثة التي تجعلها أعلى بكثير من معظم المنافسين من حيث الجودة والقيمة مقابل المال، ويتجلى ذلك من خلال مستويات الراحة للمقاعد واتساعها في الأمام والخلف وتوزيع الأسطح الناعمة.

على مستوى الترفيه والتكنولوجيا، هناك شاشة مركزية تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصات تدعم كلاً من Android Auto و Apple CarPlay، بمستوى جيد من عزل الصوت بالإضافة إلى تكييف هواء قوي.

الأمان:

اجتازت 2022 MG5 اختبارات السلامة C-NCAP بتصنيف 5 نجوم، وتشمل تقنيات السلامة الرئيسية الخاصة بها مساعد صعود المرتفعات، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا، ومراقبة ضغط الإطارات، وتأتي أيضًا مع مجموعة كبيرة من الوسائد الهوائية ونقاط بتثبيت ISOFIX.

الأداء والمحركات:

تأتي MG5 بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 118 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر، وبمتوسط استهلاك وقود يبلغ 18.1 كم / لتر، وبسرعة قصوى تبلغ 180 كم / ساعة بناقل حركة CVT.

العيوب:

أبرز عيوب 2022 MG5 أنها تأتي بمستوى متوسط من الموثوقية مع ضعف دقة نظام التوجيه، بالإضافة إلى أن التصميم الخارجي لا يجذب معظم العملاء كما يجده البعض مملًا.

الأسعار:

يتوفر 2022 MG5 في السعودية وفقا للأسعار التالية:

⦁ فئة COM بسعر 51750 ريالا.

⦁ فئة DEL بسعر 58535 ريالًا .

⦁ فئة لوكس بسعر 79120 ريالًا .