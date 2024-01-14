مدى عمر البطاريات في سيارات تسلا.. مفاجأة جديدة تكشف عن تفاصيل مثيرة

مع تزايد شعبية سيارات تسلا الكهربائية، يتساءل العديد من المستهلكين عن مدى صمود بطارياتها، وفقًا لبحث أجرته شركة تسلا في عام 2022، يظهر أن معظم سياراتها الكهربائية تفقد فقط حوالي 12٪ من سعة بطاريتها بعد قطع مسافة تصل إلى 200 ألف ميل، أي ما يعادل حوالي 320 ألف كيلومتر.

تأثير مرور الوقت واستخدام السيارة

وفقًا لتقرير من “ذا كول داون”، يُعتبر هذا التراجع طبيعيًا نتيجة لتأثير مرور الوقت وكثرة استخدام السيارة، ومع تقدم التكنولوجيا، تظهر البطاريات تحسنًا في أدائها على المدى الطويل.

ضمان تسلا للبطاريات

تشير التقارير إلى أنه في حالة تدهور بطارية سيارة تسلا بشكل مفرط، تقدم الشركة الأميركية ضمانًا على البطاريات، ويختلف هذا الضمان حسب طراز السيارة وعمرها والمسافة المقطوعة، مما يوفر حماية إضافية للمستهلكين.

تأثير العوامل الخارجية

وفقًا لما ذكره “ذا كول داون”، يؤكد خبراء أن الشحن الفائق المتكرر واستنزاف البطارية بالكامل والقيادة العدوانية يمكن أن تلعب دورًا في تراجع صحة وعمر بطارية السيارة لذا، ينصح بممارسة عادات استخدام صديقة للبطارية لتعزيز استدامتها.

باختصار، يظهر البحث الجديد أن بطاريات تسلا تحتفظ بكفاءتها لفترة طويلة، ولكن الاعتناء بطرق الاستخدام يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة البطارية على المدى الطويل.