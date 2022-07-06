“متانة وقوة رائعة” مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2023 الجديدة

لقد طرحت الشركة اليابانية ميتسوبيشي للسيارات موديل جديد من سياراتها تعمل بقوة دفع رباعي، وهي سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2032 والتي تشتهر بفئات متعددة بمتانة وقوة رائعة، لذا أصبحت محط اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم خاصةً دول الخليج والمملكة العربية السعودية، واليوم سوف نعرض عليك أهم مواصفاتها وتقنياتها الرابعة وسعرها في الأسواق العربية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي الجديدة

قد تتشابه مواصفات السيارة الخارجية كثيراً مع الموديل السابق، لكن يبقى الفارق في التطور الداخلي لها من حيث السرعة والأدوات ومعدل المحرك وسعة البنزين وغيرهم من الإضافات الرائعة التي يحتوي عليها هذا الموديل الجديد كما هو موضح فيما يأتي:

محرك السيارة نوعه توربيني مهجن، يعمل بواسطة البنزين حتى سعة 2.4 لتر.

كما أنه يولد طاقة كهربائية بمعدل 135 واط.

قوة المحرك 180 حصان.

مدعمة بالعديد من المحركات الجديدة من ديزل.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من الداخل

لا يختلف هذا الموديل عن الإصدار السابق، فهي تحتوي على نفس النمط من الداخل كما هو موضح في التالي:

مقاعد السيارة مكسوة بالجلد الفاخر حتى يتحمل الحرارة بشكل أفضل.

بها شاشة ذكية للترفيه.

يمكن أن تقترن السيارة مع نظام أندرويد ونظام آبل كار.

كما أنها مدعمة بشاشة خاصة بالعدادات.

تحتوي السيارة على 7 مقاعد.

يمكنك طي الجزء الخلفي من المقاعد؛ حتى تتمكن من توفير مساحة للتخزين.

مزودة بتكنولوجيا ذكية وتكييف وبلوتوث حتى تتمكن من توصيل الهاتف مباشرة بالسيارة والاستمتاع بالموسيقى المفضلة، أو إجراء مكالمة ما أثناء القيادة بشكل آمن.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من الخارج

أيضا لا يوجد اختلاف كبير بين الشكل الخارجي لهذه السيارة والموديل الآخر، حيث تحتوي على نفس المصابيح الليد، وشبكة خارجية شكلها جذاب وشرس مصنوعة من مادة النيكل غير قابلة للصدأ، كما أن ألوانها من الخارج رائعة ومميزة.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو في الأسواق العربية

يصل سعر السيارة بالأسواق حتى 46.000 دولار، أي ما يعادل 128.000 ريال سعودي، كما أن سعرها في الإمارات العربية المتحدة يصل إلى 98.000 درهم إماراتي بدون سعر الضريبة وذلك حسب مكان البيع.