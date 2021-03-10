كل ما تود معرفته عن مبادرة إحلال السيارات القديمة بـ 10 معلومات

مع بدء تنفيذ مشروع مبادرة إحلال السيارات القديمة خلال نهاية الشهر الحالي وتسليم السيارات الجديدة للأشخاص الذين سجلوا عبر موقع المبادرة، حيث انهت جميع الوزارات والجهات المعنية كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ المبادرة، وفي هذه المقالة عبر موقع نجوم مصرية سوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة التي تهم المواطنين.

مبادرة إحلال السيارات القديمة

التفاصيل بـ10 معلومات مهمة

من المقرر البدء بتسليم السيارات الجديدة، بدلا من السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا وفقًا للمبادرة التي تدخل حيز التنفيذ خلال نهاية الشهر الجاري، بعد أن تم توقيع “البروتوكول المنظم” المتضمن الإجراءات التنفيذية بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين، ومن أبرز المعلومات التي تودون معرفتها حول مبادرة إحلال السيارات القديمة ما يلي:

يُشترط أن تكون السيارات الجديدة مُجمعة في مصر، بنسبة مكوّن محلى بما لا يقل عن ٤٥%، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات.

تخضع إدارة آلية عمل المبادرة لإشراف وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”.

تتحمل الخزانة العامة للدولة ما قيمته ٧.١ مليار جنيه أعباء تمويل الحافز الأخضر.

مبادرة إحلال السيارات القديمة تمر بعدة مراحل وفي مرحلتها الاولى تستهدف ٢٥٠ ألف سيارة.

سيتم البدء بـ 7 محافظات وهي: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد).

نسبة العائد السنوي للبنوك لقاء تمويل المبادرة تبلغ 3% وهو عائد مقطوع.

يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح ما بين ٧ و١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل.

وافقت الحكومة على منح مبلغ لملاك السيارات بنسبة محددة وفق لما يلي: