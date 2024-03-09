ما هي الوسائل التكنولوجية التي جعلت القيادة سهلة وآمنة

تسعى شركات تصنيع السيارات جاهدة لجعل تجربة القيادة أكثر سلاسة وراحة، بفضل الابتكارات التكنولوجية، نجد حلولًا ذكية للتحديات اليومية التي يواجهها السائقون والركاب، من الحلول البسيطة إلى المعقدة، في هذا المقال، نلقي نظرة على أبرز الابتكارات التي تساهم في تحسين تجربة القيادة.

الابتكارات التكنولوجية في السيارات

فتح وإغلاق النوافذ بمفتاح السيارة

فولكس واجن تقدم حلًا ذكيًا يمكّن المستخدمين من إغلاق النوافذ بواسطة مفتاح السيارة، مما يُسهل على الآباء التحكم في النوافذ ويقي من المشاكل الناجمة عن نسيان إغلاقها.

نظام توجيه العجلات Crab-walk

في سيارة جي إم سي هامر الكهربائية، يُمكن توجيه العجلات الأمامية والخلفية معًا، مما يُسهل القيادة في الشوارع الضيقة ويجعل عملية الاصطفاف أسهل.

فتح السيارة من الهاتف

العديد من الشركات تُتيح الآن إمكانية فتح وإغلاق السيارة عبر تطبيق على الهاتف الذكي، مما يُسهل على المستخدمين التحكم في سياراتهم.

زجاج أمامي مدفأ

هذه الميزة تُعتبر حيوية في المناطق التي تتعرض لانخفاض حاد في درجات الحرارة، وتُساعد في تجنب تكون الجليد على الزجاج الأمامي.

المصابيح الأمامية التكيفية

تُعدل المصابيح الأمامية التكيفية شعاع الضوء تلقائيًا لتوفير أفضل رؤية ممكنة دون إزعاج السائقين الآخرين، وهي ميزة مفيدة بشكل خاص في الشوارع المظلمة.

نظام الخروج الآمن من الأبواب الخلفية

تقدم هيونداي نظام أمان يمنع فتح الأبواب الخلفية عند اقتراب المركبات من الجانب، مما يُسهم في زيادة الأمان للركاب.

مقاعد Magic Seats القابلة للطي

هوندا تقدم حلًا ذكيًا للتخزين من خلال تغيير موقع خزان الوقود وتوفير مقاعد خلفية قابلة للطي بشكل عمودي، مما يزيد من مساحة التخزين.

نظام مساعد الاصطفاف عن بُعد

تقنية حديثة متاحة في سيارات مثل بي إم دبليو الفئة السابعة، ومرسيدس S-Class، وبورش كايين، تتيح التحكم في السيارة عن بعد لتسهيل عملية الاصطفاف.

ناقل حركة هجين من Koenigsegg

تجهيز سيارة CC850 بناقل حركة يجمع بين النمط اليدوي والأوتوماتيكي، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة وعملية في آنٍ واحد.